F1 | Le ultime monoposto presentate: Ferrari, Mercedes, Alpine

Terminiamo questa carrellata di dettagli tecnici e livree, con le ultime tre auto che hanno presentato le proprie vetture. ( Di seguito i link per le altre monoposto: Williams, Alfa Romeo e Aston Martin, McLaren e AlphaTauri. Seguono Red Bull e Haas). Vediamo dunque Mercedes, Ferrari e Alpine.

L’ attesa per la prima auto dell’era di Fredrick Vasseur è stata presentata il 14 Febbraio. L’auto, scesa poi in pista per il classico filming day, cambia parzialmente la sua livrea, con il ritorno della tanta amata scritta ”Ferrari” nella parte posteriore. Aumenta la presenza del colore nero, rispetto allo scorso anno. Non ci soffermiamo molto sull’aspetto tecnico già trattato in questo articolo. Vedremo se quest’anno Ferrari avrà risolto i problemi di affidabilità e sopratutto dimezzato, se non annullato, gli errori al muretto.

Il team anglo-tedesco vuole provare a riscattarsi, dopo una stagione caratterizzata da una stagione di alti e bassi. Torna il colore nero nella livrea, dopo una stagione di assenza. Dal punto di vista tecnico sono quasi assenti le pance nella W14, continuando lo stile iniziato con la W13. Cambiano le sospensioni, completamente riviste, anche se ancora con tirante. Lo scopo delle nuove sospensioni è quella di rendere la macchina più ”tosta” cosi da potersi concentrare maggiormente sulla parte aerodinamica. Tutto ciò per poter controllare il porpoising, che tanto ha stremato gli ingegneri lo scorso anno.

