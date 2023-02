F1 | Svelate tutte le monoposto per la nuova stagione

Dopo la presentazione dell’Alpine, è terminata la girandola di presentazioni delle nuove monoposto per il 2023. Tutte le presentazioni, chi più chi meno, hanno mostrato principalmente le livree, e non gli effettivi aggiornamenti delle varie scuderie. La prime due presentazioni hanno visto protagonisti Haas e Red Bull, a seguire tutte le altre, con ultima Alpine. Terminate le presentazioni, siamo curiosi di vedere le vetture in pista, la prossima settimana in Bahrein per i test stagionali.

Ora vediamo le livree e i cambiamenti che hanno portato le varie vettura per questa stagione. (sono escluse Red Bull e Haas in quanto già trattati in questo articolo).

Williams

Terza vettura a presentare la propria livrea/auto è stata la Williams. Il team britannico, dopo aver cambiato team principal e pilota, punta a tornare agli allori di un tempo. Il team capitanato da Volwes, si presenta dal punto di vista estetico molto simile allo scorso anno. Dalle prime immagini, sembra essere cambiato il sistema delle pance, molto più simile a Red Bull e il fondo, anch’esso tagliato, come sperimentato da vari team durante il corso della scorsa stagione.

Alfa Romeo

Il 7 Febbraio è toccato, invece, ad Alfa Romeo mostrare la C-43, nuova vettura per questa stagione. La scuderia italo-svizzera, ha presentato una livrea totalmente rivisitata rispetto a quella delle scorse stagioni. Preponderante sempre il rosso, con parti in nero che vanno a sostituire le bianche degli scorsi anni. Dal punto di vista tecnico, cambia la parte posteriore della vettura. Gli scarichi per il raffreddamento della monoposto, sono spostati più in alto rispetto allo scorso anno. Anche la progettazione della sospensione è stata rivista, cosi da offrire più spazio. Lo stile della parte posteriore ricorda molto la soluzione adottata lo scorso anno ancora una volta da Red Bull. Variano nuovamente le pance, che adesso vengono più ”spinte” verso il basso, molto più simili alle attuali della Ferrari.