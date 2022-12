F1 | Montezemolo: “Ferrari senza un leader, sono preoccupato”

Il mondiale di Formula Uno 2022, è ormai archiviato. Il vincitore è Max Verstappen che con la sua Red Bull, per il secondo anno consecutivo, ha dimostrato di essere il migliore di tutti. Un altro “terremoto” però ha attirato l’attenzione di tutti: la situazione caotica in Ferrari. Luca Cordero di Montezemolo si è espresso in merito a questo.

F1 – La stagione di Formula Uno è ormai una questione archiviata: i Team si stanno già preparando per il 2023. Una situazione che è ben lontana dall’essere archiviata è sicuramente quella in casa Ferrari. Dopo il mondiale molto controverso che Charles Leclerc (soprattutto) e Carlos Sainz hanno vissuto, a Maranello sono rimasti senza un Team Principal.

Mattia Binotto si è infatti dimesso dal ruolo ed ha lasciato la Ferrari dopo 28 anni di lavoro. Chi prenderà il suo posto? Per ora non c’è nulla di certo e ci sono vari nomi che circolano. Il Team di F1 resta comunque senza un leader al momento. Proprio su questo argomento, è intervenuto Luca Cordero di Montezemolo che fu il Presidente della Ferrari per 23 anni. Queste le sue parole dopo le dimissioni di Binotto: “La situazione che si è creata in Ferrari mi dispiace molto e mi preoccupa. Però in momenti come questi, siccome voglio veramente molto bene alla Ferrari, preferisco non fare commenti, se non dire che purtroppo mi sembra che sia un’azienda senza un leader e senza una leadership”.