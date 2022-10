F1 | La FIA rimanda la pubblicazione e parla di congetture infondate, i sospetti restano.

F1 – Budget cap, l’attesa prosegue. La FIA rimanda il rilascio dei certificati di conformità finanziaria 2021 dei team di F1. Tutto rimandato a lunedì 10 ottobre.

Non verranno infatti pubblicati dei report finanziari, come altri invece riportavano nei giorni scorsi, ma solo delle certificazioni con cui la Federazione approverà o meno i conti delle squadre.

La FIA poi attraverso al sua nota ha voluto ribadire come quando finora circolato risulti essere frutto di congetture e infondatezze. Dice testualmente:

“…ci sono state speculazioni e congetture significative e infondate in relazione a questa materia e la FIA ribadisce che fino a quando non sarà finalizzata non verranno fornite ulteriori informazioni.”

Bisognerà quindi attendere lunedi 10 ottobre per capire come stanno realmente le cose. Da una parte la FIA parla di congetture infondate dall’altra però il rinvio fa insospettire ed alimenta ancor di più le illazioni tanto contestate. Ancora poca chiarezza in F1 e un’ennesima brutta figura.