F1 | I migliori film e serie TV per restare a casa

Come passare il tempo senza F1? Per fortuna ci vengono incontro le varie piattaforme streaming come Netflix e Amazon Prime Video con molti titoli interessanti.

di Federico Caruso | @fclittlebastard

Per superare questo difficile momento molti di noi, appassionati di F1, si stanno cimentando in gare virtuali su simulatori, poiché in mancanza delle corse, quelle vere tra i cordoli dei circuiti internazionali, non possono far altro.

Ma c’è anche un altra parte di appassionati che preferiscono seguire la F1, come spesso accade, seduti sul divano davanti alla tv.

Per venire incontro a questi ultimi, le piattaforme di streaming come Netflix e Amazon Prime Video offrono molti titoli sulla F1 per allietare le nostre giornate.

Esaminiamoli più a fondo:

Netflix

I titoli di Netflix sulla F1 stanno aumentando. Segno che la volontà di Liberty Media di aumentare la popolarità della F1 anche negli USA è forte.

Drive To Survive (2 stagioni) – E’ la serie TV della F1. Storie di piloti e team lungo il corso della stagione, così come la vivono i protagonisti. Una serie da vedere per tutti coloro che vogliono avvicinarsi e scoprire di più sul mondo della F1.

McLaren – Un documentario sulla vita di Bruce McLaren, fondatore del team inglese omonimo di F1. Una vita breve e intensa che ha portato alla F1 uno dei team più titolati e vincenti nella storia di questa competizione.

Williams – Un altro documentario per conoscere la storia del glorioso team inglese della F1. Gli inizi difficili, il fallimento, la rinascita, e il diventare leggenda. Una storia appassionante da conoscere per tutti coloro che amano la F1.

Fangio – Vero e proprio docufilm che ripercorre un passato dove le corse di F1 non erano per tutti. Era una competizione per uomini veri, senza elettronica. Un piacere per gli occhi sotto l’aspetto della fotografia, Fangio è uno di quei docufilm che gli appassionati di F1 dovrebbero vedere.

Senna – Il famoso film su Senna è disponibile su Netflix. Per chi ha nostalgia della leggenda brasiliana di F1, questo titolo saprà riempirvi il cuore. E forse anche rubarvi una lacrima di commozione. Sicuramente un titolo da vedere se non lo avete mai visto.

Rush – Un film di Ron Howard che ripercorre la rivalità tra Niki Lauda e James Hunt negli anni d’oro della F1. Corse fatte un po’ da eroi, guasconi, o irresponsabili che dir si voglia, ma che sapevano farci battere il cuore. Per chi ha avuto la fortuna di vivere quegli anni di F1, è un film da non perdere. Per tutti gli altri, un film emozionante dall’inizio alla fine.

Amazon Prime Video

Per chi è abbonato ad Amazon Prime, sarà felice di sapere che i seguenti titoli sulla F1 li potrà vedere con lo stesso abbonamento su Amazon Prime Video.

Lauda – La leggendaria figura del pilota austriaco di F1, viene raccontata in un docufilm attraverso una serie di filmati inediti. La storia è focalizzata sul famoso incidente del 1976 al Nurburgring. Ci sono testimonianze ed interviste esclusive, che ci daranno una lettura più ampia su questo terribile capitolo della F1.

Michael Schumacher, Il Barone Rosso – Una vera e propria biografia del pilota di F1 che nella storia recente di questo sport, ha saputo più di tutti accendere i cuori dei tifosi della Ferrari e non solo. Un pilota che ha stabilito record su record nella F1.

Ayrton Senna – Un documentario italiano sul pilota brasiliano di F1. Regia curata da Ezio Zermiani che racconta la carriera di Senna, l’attività fisica e spirituale, attraverso momenti salienti della sua vita.

Grand Prix Driver – Mini Serie TV che segue la preparazione alla prima gara della stagione di F1 a Melbourne del pilota Stoffel Vandoorne (ora in Formula E con la Mercedes), quando stava alla McLaren nella stagione 2018. In ogni puntata si segue lo sviluppo e la preparazione su misura della monoposto nei minimi dettagli. Ci si rende conto della complessità e dello sforzo che tutti i team affrontano in vista delle nuove stagioni di F1.

Altri titoli non citati, a stampo motoristico sono presenti nei cataloghi di questi due grandi distributori di film in streaming. Chi vuole può aggiungerli nei commenti qui sotto o su Facebook.