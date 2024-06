F1 | Ufficiale: Sergio Perez rinnova con Red Bull

Red Bull Racing ha annuciato l'ufficialità del rinnovo di Sergio Perez per il 2025, con un'opzione per il 2026. Il team diretto da Chris Horner punta sulla continuità per il futuro, lasciando invariata l'attuale line-up dei propri piloti.

La F1 tornerà in pista questo weekend a Montreal per il GP del Canada. Ma nell’attesa che i motori si accendano, è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Sergio Perez con la Red Bull. Il messicano quindi sarà ancora legato alla scuderia di Milton Keynes per il 2025, con opzione per il 2026. Dunque i vertici del team anglo-austriaco hanno deciso di puntare sulla continuità, nonostante la stagione altalenante del messicano. In questo inizio di stagione Perez sta soffrendo non solo il confronto con Verstappen. Ma anche con una Red Bull che a tratti è sembrata essere in difficoltà nei confronti di McLaren e di Ferrari.

Ma nonostante tutto Perez è il compagno di team perfetto per Verstappen, veloce abbastanza per arrivare davanti ai rivali (non sempre quest’anno), ma non veloce quanto il più blasonato compagno di squadra. Nel 2023 Perez è stato vice-campione del mondo di F1, il massimo che si può ottenere in casa Red Bull se non ti chiami Max Verstappen…

Con l’annuncio ufficiale del rinnovo di Perez con Red Bull per il 2025, di conseguenza si pone uno stop definitivo alle numerose voci di mercato che vedevano diversi piloti in lizza per la seconda Red Bull. Ricciardo e Tsunoda in primis, con quest’ultimi che dovranno “accontentarsi” ancora di guidare per la Racing Bulls. In realtà Tsunoda dopo questi ultimi GP (forse) ci sperava in una promozione nel team interno, mentre Ricciardo aveva perso il treno Red Bull già ad inizio stagione. Anzi il pilota di Perth deve guardarsi le spalle da Lawson per restare in F1 ed in Racing Bulls nel 2025!

L’altro candidato per sostituire Perez in Red Bull per la prossima stagione era Carlos Sainz. Ma in questi ultimi giorni circolano le voci di un possibile approdo in Williams per lo spagnolo. Ora finalmente Perez può dormire sonni tranquilli. Ed ora “Checo” potrà concentrarsi esclusivamente sulla pista, senza dover pensare contemporaneamente al suo futuro in F1! Vedremo se già questo weekend in Canada Perez riuscirà a tornare sui livelli di competitività visti nei primi GP dell’anno.

Alberto Murador

Follow @albertomurador