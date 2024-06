F1 | Canada 1995: Alesi vince per la prima (e unica) volta in carriera

F1 - Alesi sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve, strappa la sua prima ed unica vittoria in F1, a bordo di una 412 T2 troppo fragile per le speranze del cavallino.

Jean Alesi, alla quinta stagione in Ferrari, dopo tanta attesa, riuscì a strappare la vittoria a Montreal. La Ferrari era ancora in piena lotta per il titolo costruttori e servivano punti importanti per dare un segnale alla classifica.

La coppia Bergher-Alesi non riusciva a spiccare il volo, sportivamente parlando. Le stesse qualifiche nel circuito Gilles Villeneuve premiano le Benetton, mentre le Ferrari si classificano quarta e quinta. Alesi che fino a quel momento, al netto dei ritiri a causa dei problemi tecnici e meccanici che la 412 T2 ha subito nel corso della stagione F1 1995.

In quella gara la costanza premiò lo sfortunato e mai esuberante Jean Alesi, che conquistò una vittoria indelebile nella carriera del pilota francese, forse troppo “offuscato” dal confronto con Il Professore, Alain Prost. Bergher e Schumacher, avanti al francese, riscontrarono problemi al pit stop, che favorirono la fuga di Jean Alesi davanti a tutti.

La vittoria di Alesi dà una speranza alla Ferrari che balzò in cima alla classifica costruttori, prima di essere vittima di rotture e sfortunati incidenti che avrebbero potuto rendere quella stagione più solare per il cavallino. Così Jean Alesi celebra il suo 31° compleanno, in parata a bordo della Benetton di Schumacher, a causa del poco carburante sulla 412 T2.