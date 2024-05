F1 | L’omaggio della McLaren a Senna per Montecarlo

In un gesto di omaggio che tocca il cuore di appassionati e addetti ai lavori, la McLaren ha annunciato che celebrerà Ayrton Senna, uno dei piloti più vincenti e amati della storia del motorsport, al prossimo Gran Premio di Monaco, a Montecarlo, con una livrea speciale per la gara di questo fine settimana.

Ayrton Senna, scomparso trent’anni fa, continua a essere una figura leggendaria nel mondo della Formula 1, e la sua eredità brilla ancora luminosa, soprattutto nelle strade di Montecarlo, dove ha vinto più volte di qualsiasi altro pilota e dove proprio li è nata la sua leggenda con le gare del 1984 e 1985 rimaste indelebili nei cuori degli appassionati.

Lando Norris e Oscar Piastri saranno dunque i portabandiera di questa celebrazione, sfoggiando una livrea ispirata al casco indossato dal tre volte campione del mondo. La McLaren non si è fermata qui: sia Norris che Piastri indosseranno tute da gara personalizzate per l’occasione, e anche i membri del team saranno equipaggiati con kit speciali, tutto ciò sotto l’approvazione di Senna Global, l’organizzazione fondata dalla famiglia del pilota per gestire i suoi diritti e raccogliere fondi per la charity Istituto Ayrton Senna.

Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha espresso il suo entusiasmo e rispetto per la figura di Senna:

“Il team è orgoglioso di riconoscere e celebrare la vita straordinaria e l’eredità sportiva di Ayrton Senna attraverso questa livrea McLaren. Senna rimane venerato e rispettato come l’icona più grande della Formula 1 e il pilota più decorato della McLaren. Il suo impatto sulla nostra squadra è immenso, non solo attraverso il suo record di gare, ma anche per la sua presenza all’interno del team, e ora il suo lascito, quindi è un onore correre per lui nel suo circuito di maggior successo con i suoi colori verde, giallo e blu”.

Questa iniziativa marca la terza volta negli ultimi quattro anni che la McLaren ha prodotto una livrea speciale per il Gran Premio di Monaco, continuando una tradizione di omaggi significativi che collegano il passato glorioso della squadra con il presente e il futuro.

Aspettiamo con ansia di vedere le McLaren sfrecciare sulle strade di Monte-Carlo, portando con sé lo spirito indomito di Ayrton Senna, un tributo che sicuramente aggiungerà un’ulteriore dimensione emotiva a uno dei weekend più attesi del calendario di Formula 1.

Non perdere la possibilità di assistere a questo tributo unico, un momento che promette di essere tanto emozionante quanto la leggenda che celebra.