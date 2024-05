F1 | Imola: Ferrari, il podio di Leclerc delude le attese

La Ferrari lascia Imola con l'amaro in bocca, dato le attese della viglia. Il pacchetto di aggiornamenti portati nel GP di casa da parte del team di Maranello non ha consentito alla rossa di poter lottare per la vittoria. Leclerc terzo al traguardo (e deluso) a fine gara, mentre Sainz non è andato oltre al quinto posto. Tuttavia la strada presa dal Cavallino sembra essere quella giusta. Tra sette giorni si torna in pista per il GP di Monaco, a casa di Charles.

In F1 è andato in scena il GP dell’Emilia Romagna sullo storico circuito di Imola, con i tifosi della Ferrari che si sono dovuti “accontentare” di un terzo posto finale con Charles Leclerc. Il monegasco nulla ha potuto in gara contro la Red Bull del vincitore Verstappen, e contro la McLaren guidata da Norris. L’altra Ferrari con Carlos Sainz non è andata oltre la quinta posizione, con lo spagnolo alle spalle della seconda McLaren guidata da Piastri.

Le premesse alla vigilia erano molto alte con il famigerato pacchetto di aggiornamenti introdotto dal Cavallino nelle monoposto proprio nella gara di casa. La SF-24 si è avvicinata in termini di prestazioni sia a Red Bull che McLaren, ma manca ancora qualcosa per poter lottare davvero per la vittoria. La F1 si gioca sui centesimi, la gara di oggi ne è la conferma! E quel decimino mancato soprattutto nella fase finale della corsa la dice lunga che in casa Ferrari serve ancora un’ulteriore step.

Poi per carità, otto secondi di distacco dal vincitore dopo ben 63 giri di corsa sono meno di 0″2 decimi ai giro. Un nulla praticamente! Il che significa che il salto di prestazioni c’è stato, dato che il circuito di Imola è molto completo. E soprattutto dove il degrado gomma è stato tangibile nel corso della gara. Leclerc nella parte finale della gara è andato lungo alla Variante Gresini nel tentativo di stare sotto il secondo a Norris per poter tentare il sorpasso all’inglese tramite DRS, e forse lì in quel frangente il monegasco ha capito che era meglio accontentarsi di un terzo posto.

Chissà come sarebbe andata a finire la corsa di Leclerc senza quell’errore.. Detto ciò, sempre punti pesanti nel mondiale di F1. Non a caso il monegasco è secondo nel mondiale con il terzo posto odierno. Mentre nei costruttori la Ferrari è saldamento al secondo posto dietro la Red Bull.

E tra meno di una settimana la F1 tornerà in pista nel Principato, per il GP di Monaco. E lì Leclerc potrà dare la caccia alla vittoria in casa. Anche perchè il monegasco non è quel tipo di pilota che si accontenta di un terzo posto… A Montecarlo ci sarà un layout completamente diverso rispetto ad Imola. E forse sulla carta potrebbe favorire maggiormente la SF-24. Comunque il Gp di Imola ha dimostrato che il pacchetto di aggiornamenti ha funzionato sulla monoposto. La strada presa dal team di Maranello è quella giusta, forse serve qualche gara per mettere appunto l’intero pacchetto.

Ok, la Ferrari in F1 per molteplici motivi è sempre obbligata a vincere. Ma Vasseur nel giro di un anno ha saputo dare una sterzata netta ad un team che era completamente allo sbando dopo l’addio di Binotto a fine 2022. Il manager francese sta dimostrando di poter rinforzare la Scuderia in ogni reparto, tassello dopo tassello, ma al tempo stesso ci vuole calma e pazienza. Ora la rossa deve fare quell’ultimo passo per poter davvero lottare ad armi pari contro Red Bull (ed ora) e McLaren.

Alberto Murador

