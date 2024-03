WEC | Peugeot, ecco la 9X8 2024

WEC; la Peugeot ha presentato ufficialmente la nuova versione della 9X8, o meglio, la versione 2024 della monoposto francese. La nuova arma della Casa del Leone debutterà il 21 aprile nella 6 ore di imola, seconda prova del campionato mondiale endurance. Il team francese ha utilizzato i cosiddetti “gettoni” che ogni costruttore ha a disposizione per modificare l’auto. Il numero preciso di quanti “gettoni” siano stati utilizzati non è stato reso noto. Ma i km percorsi dal team transalpino per lo sviluppo della vettura sono stati circa 8000…

Il cambiamento più sostanziale è nel retro della vettura, con l’introduzione dell’ala posteriore, per cercare un maggior carico aerodinamico nelle piste più guidate presenti nel calendario. La vecchia versione della 9X8 aveva dato qualche vantaggio nelle piste veloci come Le Mans o Monza, ma in quelle più tecniche la Peugeot ha sempre avuto notevoli difficoltà. E dato che nel WEC non ci sono solo piste veloci, i tecnici Peugeot hanno rimediato, portanto un’evoluzione dell’auto. E la distribuzione del carico aerodinamico è stata rivista al 90% circa rispetto alla precedente versione. Il tutto per riequilibrare il bilanciamento della vettura.

L’altro cambiamento sulla 9X8 riguarda il diametro degli pneumatici, con 29cm di diametro all’anteriore e ben 34cm al posteriore. Seguendo così la scelta adottata da tutti gli altri costruttori presenti nel WEC. Sino alla prova del Qatar la 9X8 disponeva di pneumatici di 31cm sia all’anteriore che al posteriore. Di conseguenza il motore elettrico entrerà in funzione dai 190Km/h anzichè dai precedenti 150km/h. Il sistema ibrido è rimasto uguale, così come il telaio. Sono state apportate delle modifiche al motore per questioni legate all’affidabilità.

Ora al marchio del gruppo Stellantis non resta che scendere in pista ad Imola per vedere la bontà del progetto rivisto. La casa francese è chiamata a cancellare un 2023 ben al di sotto delle attese. Ed utilizzare la corsa di imola e quella successiva di Spa per preparsi al meglio in vista della 24 ore di Le Mans. Gara di casa per la Peugeot!

Alberto Murador

