F1 | Ferrari-Newey, da Jeddah qualcosa si muove

Nel paddock di F1 le voci si rincorrono: Adrian Newey in Ferrari dal 2025? Ora è possibile… La situazione all’interno della Red Bull è a dir poco esplosiva, con il passaggio in pochi giorni dal “Sex gate” di Horner al presunto “Marko gate”… Con Jos Verstappen che vuole la testa dello stesso Horner, con Verstappen figlio che potrebbe lasciare il team di Milton Keynes a fine stagione… Insomma tanta carne al fuoco, come se qualcuno volesse la fine del dominio in F1 della Red Bull…

Ma “complotti” a parte, il clima di tensione che si respira in casa Red Bull è percepito da tutto il team ormai. A prescindere da come andrà a finire la situazione di Horner (ed ora anche di Marko), il danno sembra irreparabile. Anche Newey sembra esser stanco della situazione creatasi a Milton Keynes, e quindi l’inglese potrebbe cercare nuove sfide da intraprendere in F1. Stando ad indiscrezioni riportate anche da Paolo Ciccarone su Automoto.it, l’accordo tra la Ferrari e Adrian Newey ha buone probabilità che si concretizzi!

Non è un mistero che la Ferrari abbia cercato (e cerchi) Newey da tanto tempo, ed ora il team di Maranello potrebbe fare il colpo del secolo per quel che riguarda gli ingegneri. Dopo l’annuncio di Hamilton, per il 2025 Elkann potrebbe ingaggiare anche il “genio della F1”, andando così a rinforzare un reparto corse ancora alle prese con una lenta ricostruzione a livello tecnico… Vasseur sta facendo il possibile per ridare un’identità al team, ed è palese che l’arrivo di un pezzo dal calibro di Newey potrebbe completare diversi tasselli nell’organigramma del Cavallino Rampante.

Questa nuova sfida a Maranello per un uomo come Newey sarebbe a dir poco alettante. Il prestigio di poter vincere in F1 con il marchio più glorioso nella storia di questo sport. L’ultimo tassello per incorniciare una carriera strepitosa in F1 ricca di successi.

Ma l’ex ingegnere di Williams e McLaren avrebbe bisogno di campo libero a Maranello. In passato altri ingegneri in casa Ferrari sono stati spesso ostacolati da altre figure, pur avendo magari delle idee tecniche innovative e/o interessanti. Ma in Ferrari era risaputo che c’era troppa politica nella Ges… E Newey se verrà a Maranello, di certo non vorrà essere ostacolato nelle sue scelte progettuali… Ma la domanda è questa: siamo sicuri che Newey siadavvero la soluzione a tutti i problemi della Ferrari?

Alberto Murador

