F1 | Jeddah: Verstappen annichilisce gli avversari, giro record!

Le qualifiche a Jeddah concludono il venerdì del secondo appuntamento di questo campionato F1. La novità riguarda sicuramente la Ferrari con il giovane Oliver Bearman a sostituire l’indisposto Carlos Sainz.

Il pilota della Ferrari Driver Academy è stato chiamato ad uno sforzo davvero complicato, dopo aver messo a segno la pole sempre qui a Jeddah in F2, avendo soli 60 minuti della FP3 per adattarsi alle più nervose e rapide monoposto di F1. Sfortunatamente il diciottenne non è riuscito ad entrare in Q3 per soli 36 millesimi, dietro a Lewis Hamilton in difficoltà anche in questa qualifica.

Una sessione complessa quella delle Q, interrotta da una bandiera rossa causata da Hulkenberg, ma tanti “baci” sui muri del circuito cittadino saudita.

Rinsavita la Aston Martin rispetto al Bahrain, con ottime prestazioni rispetto all’ultimo weekend. Sia Stroll che Alonso in Q3, molto veloci per tutto il venerdì, pronti a raccogliere punti importanti nella gara di domani.

Al solito, Max Verstappen annichilisce i suoi avversari. Sigla un tempo irraggiungibile per chiunque, un giro praticamente perfetto. 3 decimi da Leclerc, secondo e dal compagno di squadra. L’olandese segna il giro record del circuito e mette un altro tassello importante per la sua carriera.

Leclerc ha cavato il massimo dal suo giro, vedendo chi gli sta davanti, nonostante un primo tentativo difficile. Sorpresa di giornata è Tsunoda, in top 10 a discapito del compagno di squadra.

Solo Leclerc potrà regalarci una gara dal “sapore diverso” rispetto alla solita egemonia dell’olandese volante.