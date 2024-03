F1 | Bahrain: Verstappen cannibale, doppietta Red Bull a Sakhir

La F1 ricomincia questo 2024 dallo stesso punto in cui era terminata qualche mese fa. Max Verstappen ottiene la vittoria numero 55 sul tracciato del Golfo Persico senza lasciare spiragli di vittoria a nessuno.

L’olandese finisce lontano dalle inquadrature già dal quarto giro, macinando 3-4 decimi a giro sugli inseguitori. “Super Max” chiude a 22 secondi di distacco da Perez e 25 da Sainz. Impietoso il paragone con il compagno di squadra. Gara in salita per Leclerc, che ha dovuto lottare durante l’intera gara con un problema ai freni, il quale gli impediva di controllare come voleva la monoposto in zona di frenata. “La monoposto gira a destra quando freno”, queste le parole del pilota numero 16 riguardo il problema che ha colpito la sua monoposto.

Davvero un grande ostacolo per il monegasco, che una volta trovata la “quadra” per poter ottimizzare al meglio la guida sulla sua SF-24 è riuscito a riprendersi la quarta posizione. Pare che la Scuderia Ferrari abbia sostituito l’LHS front brake duct prima dell’inizio della gara, sulla monoposto numero 16. Nonostante ciò, CL è riuscito a sorpassare Russell nel secondo stint, guidando in condizioni molto ostili.

La SF-24 almeno in questa gara sembra aver messo una toppa ai problemi di degrado visti sulle due precedenti monoposto della scuderia di Maranello.

Molto bene Sainz, che riesce a risalire fino al terzo posto, superando due volte Leclerc a parità di gomma, mostrando un passo gara molto più forte sulla gomma dura, a discapito della mescola morbida. Pare che la SF-24 non abbia un gran ritmo sui long-run con quella mescola.

Perez torna a fare quello che gli riesce meglio. Risale dalla quinta alla seconda posizione completando la prima doppietta Red Bull di questa stagione. La Mercedes invece si conferma la terza forza, nonostante Hamilton non sia riuscito ad estrarre il massimo potenziale dalla sua W15, è rimasto ingabbiato tra le due McLaren.

Le previsioni dei test sembrano essersi avverate e il corso della stagione 2024 sembra bello che delineato. Nel link la classifica del GP del Bahrain.