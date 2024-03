F1 | Bahrain: Verstappen pole, Ferrari prima fila e rimpianti

Il campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, ha ottenuto la pole position in Bahrain, gara di apertura della stagione 2024, superando di poco Charles Leclerc e George Russell, che completeranno le prime tre posizioni in griglia di partenza. Sainz e Hamilton dietro.

Si ricomincia da dove avevamo finito nel 2023 ma con qualche punto di attenzione in più. Max Verstappen ha conquistato la pole position certamente in maniera non inaspettata ma non senza difficoltà, non avendo dominato nessuna delle sessioni di pratica prima di qualificarsi in P1 in Q3. Il pilota olandese e Red Bull Racing hanno mostrato una performance migliore durante le simulazioni di gara rispetto alle sessioni di pratica, indicando che potrebbero avere una performance più netta e decisa domani, piuttosto che oggi.

Le condizioni sulla pista si sono rivelate particolarmente difficili a causa del vento ma Verstappen è riuscito a mettere insieme un giro eccellente nonostante l’instabilità. Sull’altro fronte, la Ferrari ha dimostrato di essere competitiva, con Charles Leclerc che si è piazzato a soli due decimi di secondo da Verstappen, suggerendo che la battaglia per la vittoria sarà ravvicinata. La sfida tra Verstappen e Leclerc è stata dunque più ravvicinata del previsto, con soli 59 millesimi di gap dopo il primo tentativo in Q3. Leclerc, nonostante avesse utilizzato un set di gomme usate, sembrava poter rivendicare la pole position, ma non è riuscito a migliorare quanto sperato una volta montate gomme nuove sulla sua monoposto, migliorando di poco nel suo secondo tentativo. Max invece, complice un’ottima scia sul rettilineo box, ha migliorato di più ed ha aperto il gap. Opportuno sottolineare però che Leclerc era effettivamente competitivo e con il tempo ottenuto in Q2 sarebbe partito in pole per pochi millessimi sull’olandese. Ferrari ha di che sperare, segnali positivi ci sono stati oggi.

Mercedes e McLaren hanno espresso un buon ritmo nelle sessioni di prove libere ma Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, è finito nono in qualifica e molto staccato da George Russell, arrivato ottimo terzo, il che potrebbe essere deludente per lui e la sua squadra. Il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, ha ottenuto il quinto tempo più veloce e Carlos Sainz si è assicurato il quarto posto. Fernando Alonso, che ha fatto un solo tentativo in Q3, partirà sesto.