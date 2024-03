F1 | Simone Resta ed Enrico Sampo alla Mercedes

L’acquisizione di Resta da parte della Mercedes è una mossa particolarmente importante dato l’ampio background ed esperienza in F1 (e con Ferrari in particolare) nel recente passato. Il tecnico imolese è stato anche alla Haas come direttore tecnico, a partire dal 2021 fino a poco prima della stagione in corso. E la sua dipartita dal team americano è caduta come un fulmine a ciel sereno e tuttora non si conoscono i motivi ufficiali. Andando indietro nel tempo, tra il 2014 e il 2018 Resta ha ricoperto il ruolo di capo progettista alla Ferrari, periodo durante il quale ha collaborato con lo stesso Allison che ritroverà nei prossimo mesi a Stoccarda. In seguito è stato per breve tempo direttore tecnico dell’Alfa Romeo ed al suo ritorno a Maranello nel 2019, ha assunto la direzione del team responsabile dello sviluppo del telaio prima di approdare alla Haas, come scritto prima.

Non solo Resta in Mercedes ma anche Enrico Sampo si è unito alla compagine tedesca come nuovo responsabile delle applicazioni software per le prestazioni. Da diversi anni Sampo ricoproviva il ruolo di team leader per il simulatore di guida della Ferrari. Grazie alla sua vasta esperienza in questo aspetto cruciale delle prestazioni delle vetture di F1, si è dimostrato prezioso sia prima che durante i weekend di gara.

Sebbene entrambi abbiano accettato di unirsi alla Mercedes, i termini dei loro contratti prevedono che non possano farlo prima del 2025. Le date specifiche dell’inizio dei loro nuovi mandati non sono ancora state stabilite.

Al momento, Mercedes (che non ha iniziato al meglio la stagione 2024 di F1) sta compiendo grossi sforzi per rafforzare le proprie basi per il futuro e sta valutando le potenziali aree di miglioramento. E queste nomine sono in linea con questo progetto.

Lo scorso inverno Toto Wolff e James Allison hanno entrambi accettato di prolungare le loro rispettive permanenze nel team. E oltre loro, anche David Nelson è stato nominato nuovo senior vehicle dynamicist della squadra, assumendo il ruolo precedentemente ricoperto da Loic Serra, che passerà alla Ferrari.

Ma per qualcuno che da Maranello passa a Stoccarda, c’è anche qualcun altro che fa (o farà) il percorso inverso. Come riportato da Autosport, oltre a ingaggiare Lewis Hamilton per il 2025, la Ferrari è in procinto di assicurarsi anche l’esperienza di Jerome D’Ambrosio, attualmente direttore dello sviluppo piloti della Mercedes, per guidare il programma di sviluppo dei giovani piloti.