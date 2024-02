F1 | Verso il Bahrain: Red Bull senza rivali (per il momento)

Il mondiale di F1 2024 scatterà sabato prossimo con il GP del Bahrain che aprirà un calendario lungo ed impegnativo per tutti. E come nel 2023, anche quest’anno la Red Bull sarà la favorita per la conquista dei titoli. O meglio, il binomio Verstappen-Red Bull. Il tre volte campione del mondo di F1 ha “rodato” la RB20 senza mai forzare, soprattutto sul giro secco. L’olandese non ha mai avuto bisogno di mostrare le doti velocistiche della Red Bull sul giro secco…

Ma in compenso Verstappen ha fatto letteralmente paura con il passo gara mostrato nella tre giorni di test. La RB20 è risultata ancor più facile da guidare rispetto alla RB19, gli on-board di Verstappen ne erano la prova tangibile… Tempi molto costanti, con una guida da parte di “MadMax” come se la sua Red Bull fosse in un binario!

L’olandese sembra non aver rivali anche quest’anno. L’unico rivale di Verstappen per la conquista del suo quarto iride potrebbe essere il fattore affidabilità: la RB20 ha mostrato qualche segno di cedimento con Perez. Proprio il messicano sembra ancora non aver trovato la quadra della vettura (per il momento).

Con Verstappen e la Red Bull già vincitori papabili in Bahrain cosa attenderci dal resto del gruppo? Una bella lotta per la conquista del secondo posto tra Ferrari, Mercedes, McLaren ed Aston Martin. Ma andiamo con ordine: il Cavallino con la SF24 ha mostrato un miglioramento rispetto alla SF23, risolvendo (così sembra) il degrado gomma che tanto ha penalizzato la Ferrari lo scorso anno. Sainz ma ancor più Leclerc hanno mostrato un buon passo. Non certo ai livelli della Red Bull. Ma buono a tal punto di poter essere la seconda forza del mondiale di F1.

Tuttavia secondo alcune indiscrezioni provenienti dal paddock sarebbe la Mercedes ad essere la seconda forza dietro alla Red Bull, nonostante la pista di Sakhir abbia detto altro… Un po’ in ombra rispetto alle attese invece è la McLaren, con Norris e Piastri non troppo soddisfatti della vettura inglese. Che sia solo pretattica?

Chi invece è sembrato essere sincero è Alonso, parlando di un Aston Martin più veloce rispetto allo scorso anno, ma non abbastanza per poter lottare ad armi pari con Ferrari, Mercedes e McLaren. Effettivamente l’Aston Martin aveva impressionato molto più (soprattutto nel passo gara) lo scorso anno sempre in Bahrain… Vedremo come si evolverà la situazione nel team di Lawrence Stroll. Lo spagnolo sembra già essere l’uomo mercato 2024…

Poi sarà interessante capire nel mondiale di F1 la lotta al centro gruppo: la RB19.. (oops scusate la Racing Bulls F1) sembra essere la monoposto più performante dietro ai top-team. Ma stando alle dichiarazioni di Ricciardo rilasciate nei giorni scorsi, il team di Faenza potrebbe puntare a qualche bel risultato nei corso del mondiale. A chiudere lo schieramento ci saranno rispettivamente in ordine l’Alpine, la Williams, la Sauber (Stake F1 Team). Con la Haas destinata ad essere il fanalino di coda nonostante sia stata la scuderia a percorrere più km di tutti durante i test… Ma per aver tutte le risposte non ci resta che attendere sabato prossimo…

Alberto Murador

Follow @albertomurador