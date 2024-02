F1 | Mercedes, la W15 punta a migliorare sul giro secco

Nonostante i ritmi e carichi di lavoro differenti rispetto agli altri top team, Mercedes può ritenersi colpita dai valori emersi dai 3 giorni di test in Bahrain. La scuderia pluricampione F1 si è concentrata su stint lunghi a discapito di ‘time attack’ durante i tre giorni di test invernali in Bahrain. George Russell è arrivato terzo nell’ultimo giorno utilizzando una mescola C4, più morbide (che non vedremo in Bahrain). Sia lui che il compagno di squadra Lewis Hamilton erano rimasti ben lontani dalla vetta della classifica.

Il direttore tecnico Andrew Shovlin ha spiegato che la sua squadra deve fare molto lavoro sul giro secco al ritorno in pista a Sakhir, previsto giovedì per le prove libere del GP del Bahrain. “Stiamo ancora cercando di mettere a punto il set-up, ci saranno miglioramenti in corso d’opera“, ha detto Shovlin in un debriefing sui social media della Mercedes. “Nel complesso siamo contenti, abbiamo sicuramente fatto dei progressi. In termini di ritmo, i long run sembrano essere il nostro punto di forza.”

Dello stesso avviso è James Allison, che addirittura ‘posiziona’ la W15 un passo avanti rispetto alla Ferrari, specialmente sui long rung. Il riferimento rimane la tecnicamente mostruosa RB20. Lo stesso George Russell ha confermato la guidabilità agevole della nuova monoposto di Brackley. Confermata quindi la tesi del posteriore più stabile, grande interrogativo per l’intera stagione 2023 in casa Mercedes.

“È davvero incoraggiante che molti dei problemi di cui i piloti hanno parlato negli ultimi 12 e anche 24 mesi con W13 e W14, sembra siano in parte ridotti nel corso di questi test.” Così Shovlin ha commentato gli upgrade tecnici e aerodinamici messi in atto sulla neonata W15.

Il punto debole della Mercedes, come negli anni passati, rimane il giro secco. Al netto di condizioni climatiche/di layout del circuito (vedi Ungheria 2022) favorevoli. Questo potrebbe renderla la diretta rivale della Ferrari per la corsa al secondo posto costruttori?

Riflettori puntati al 2 marzo, data in cui finalmente la stagione 2024 avrà inizio.