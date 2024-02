F1 | Mazzola: “Il sorriso di Verstappen la dice tutta”

Il mondiale di F1 inizierà finalmente questo weekend in Bahrain, con la Red Bull che parte da favorita ovviamente. Da quel che si è potuto captare nella tre giorni di test sul circuito di Sakhir, beh, Verstappen sembra essere destinato a fare un altro campionato rispetto agli altri 19 piloti. Perez compreso! Anzi, il messicano sembra essere nella stessa situazione del 2023, con l’olandese su un altro livello rispetto a “Checo”. Lo stesso ingegner Luigi Mazzola intervenuto ai microfoni di Pit-Talk ha evidenziato una netta differenza nel corso dei test tra Verstappen e Perez.

“Tu guardi la Red Bull con Vestappen… Perché anche lì tu vedi Vestappen, poi dopo tu vedi quell’altro….Perez mi sembra che sia la stessa situazione dell’anno precedente, che a questo punto noi facciamo un gran fenomeno Vestappen, che ci sta tutto, Ma mi piacerebbe capire com’è messo Perez, perché se anche ora non sei all’altezza di Vestappen c’è qualcosa che non quadra. Parlare di una Red Bull di Perez o una Red Bull di Vestappen, secondo me la Red Bull è la stessa, è solo che Perez sta a un livello nettamente inferiore rispetto a Vestappen. Però guardando la macchina di Vestappen è dura, lì è veramente dura.

Con un binomio Verstappen-Red Bull così forte che sembra non aver punti deboli ma solo punti di forza c’è la possibilità che l’olandese possa vincere tutti i 24 GP in F1 quest’anno? Ecco l’anlisi di Mazzola a tal proposito..

“Beh 24 su 24 c’è da vedere.. Può succedere di tutto nelle gare. Che cos’è che tu puoi vedere dall’esterno? Se sei all’interno un discorso, se sei all’esterno puoi vedere certe cose. Io mi sono messo lì a guardarle e veramente anche gli on-board. Sono stato veramente incuriosito quest’anno. Con Vestappen quella macchina lì è straordinariamente stabile, è straordinariamente sincera. Questo pilota la domina. Dopodiché tu vedi quello, vedi i tempi, vedi la consistenza dei tempi e poi senti anche le dichiarazioni del pilota.”

“Il pilota era tutto un sorriso e non ha parlato solo dicendo abbiamo fatto il nostro lavoro, quello che c’eravamo preposti, la macchina ha risposto… La macchina, io sono contento della macchina, la macchina ha risposto nel senso che è competitiva, Quindi lui è andato oltre, mentre tu senti Leclerc che dice abbiamo fatto il nostro lavoro, la macchina è prevedibile, c’è ancora qualcosa da fare. C’è qualcosa da lavorare…”

“Già sappiamo dove dobbiamo lavorare, quindi c’è qualcosa che non può andare. e che secondo me è un po’ questo sbilancio… Quell’altro invece ha parlato solo bene della macchina, quindi sono tutte situazioni tali cui ti fa pensare che questo la domina la macchina. Quindi nel momento che andiamo in GP e lui (Verstappen) si accende come pochi, secondo me potrebbe essere veramente difficile che sia un buco nell’acqua quel test che hanno fatto loro.”

Insomma l’ingegner Mazzola lascia poche speranze alla vigilia del Bahrain. Questo mondiale di F1 rischia davvero di esser ancor più dominato da Verstappen e dalla Red Bull rispetto al 2023… E quell’ipotesi di poter vincere tutti i GP non è poi così un’utopia…

Alberto Murador

