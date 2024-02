F1 | Turrini: “Wolff o Horner in Ferrari? Unite i puntini!”

Nella puntata speciale di Pit Talk andata in onda ieri, 5 febbraio, sul tema – ovviamente – dell’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari, Leo Turrini ha voluto lanciare uno spunto anche sull’eventuale nuovo team-principal futuro.

E’ opinione piuttosto diffusa, infatti, che Fred Vasseur – arrivato a Maranello a fine 2022 e ufficialmente in carica dal gennaio 2023 – abbia tempo limitato. Diffusa, scrivevamo, ma certamente non confermata da alcuna controprova tangibile, almeno al momento.

Turrini, dunque, la pensa in questo modo:

“Uno come Toto Wolff come ha potuto prendere questa partenza di Lewis Hamilton? E’ un grandissimo punto interrogativo perché Toto Wolff e Lewis Hamilton da moltissimi anni sono legati a filo doppio l’un l’altro. Io non credo minimamente che Wolff abbia saputo della cosa appena 24 ore prima dell’annuncio, non è possibile. Sono troppo legati tra di loro. Poi, se tutto questo abbia un significato sul futuro professionale di Toto Wolff, come scriveva il mio grande amico Mogol per Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo.

Per me, l’ho anche già detto e scritto, Toto Wolf sogna di trovare una casa nei paraggi di Maranello. Se hai ragione Hamilton – e qui ci metto un seggio gigantesco davanti – vuol dire che a Mercedes non tocca più palla. Se Hamilton ha ragione, Toto Wolff, cosa fa? Rimane in Mercedes a gestire le sconfitte? No, assolutamente. Poi dopo da lì a dire che trovi spazio altrove, poi tu sai meglio di me le notizie che sono uccite oggi che riguardano certi comportamenti, forse pecorecci di Chris Horner, si aprono anche dagli altri scenari… Se Chris Horner chiudesse con la Red Bull sappiamo tutti che nel 2022 John Elkann aveva offerto a Chris Horner il ruolo di team-principal della Ferrari. L’abbiamo detto e scritto tutti, anche lo stesso Chris Horner confermò questa cosa aggiungendo di aver rifiutato. Io faccio come la settimana enigmistica: unisci puntini!“

La Ferrari dunque, secondo moltissimi, è alla ricerca di un team principal.