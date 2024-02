F1 | Turrini: “Hamilton in Ferrari una responsabilità enorme”

In F1 sembra essere il matrimonio del secolo quello tra Hamilton e la Ferrari, con l’inglese che coronerà così il suo sogno di correre per il Cavallino. Nonchè per tentare l’assalto a quell’ottavo titolo che consacrerebbe così Hamilton come il più vincente di tutti i tempi in F1. Ma per vedere il pilota Mercedes (ex ormai) vestito di rosso bisognerà attendere il 2025. In realtà già dietro l’angolo…

In ambito sportivo e non non si parla d’altro quasi, con il clamoroso passaggio di Hamilton alla Ferrari nel 2025, creando un’euforia ed un entusiasmo incredibile verso il mondo della F1. Anche Leo Turrini intervenuto ai microfoni di Pit-Talk ha espresso il suo parere positivo nei confronti del matrimonio Hamilton-Ferrari per la prossima stagione:

” Ero a Melbourne nel 2007 quando Hamilton esordì in F1 al fianco di un campione come Alonso alla McLaren, e si capì subito che era un fenomeno. E dopo l’ha dimostrato a son di titoli nella sua carriera… Per cui l’idea che ci sia a breve un matrimonio tra il mito Lewis Hamilton e la leggenda che è la Ferrari, di certo non posso restare indifferente. Non posso dire che non condivido. Condivido totalmente.”

“È un’operazione interamente voluta da John Elkann il Presidente della Ferrari. Senz’altro è geniale dal punto di vista di marketing e mediatico e tutto. Dopo di che… e questo un grande interrogativo: la Ferrari si è anche assunta una responsabilità enorme! La Ferrari dovrà garantire una macchina vincente a Hamilton e a Leclerc. Spero già dal 2025… Sicuramente dal 2026. Calcolando che a Maranello non riescono a costruire una vettura da titolo da una generazione, ovvero dal 2007-2008 tu capisci che è una sfida da far tremare i polsi.”

Ma una cosa forse potrebbe lasciar presagire qualcosa di buono per il futuro: Hamilton avrebbe mai lasciato la Mercedes per approdare in Ferrari sapendo di non poter lottare per la conquista di quell’ottavo titolo?

Nel 2012 diedero del folle al pilota inglese nel lasciare la McLaren per passare alla Mercedes… Poi sappiamo tutti come andò a finire.. Situazione diversa forse, ma Hamilton ha dimostrato di saper far le giuste scelte in F1! Ma al tempo stesso la Ferrari dovrà dare ad Hamilton una vettura vincente, come ha fatto la Mercedes negli scorsi anni…

