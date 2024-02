F1 | Mazzola: ”Sainz, occhio a non farti male”

Siamo quasi giunti all’inizio del campionato mondiale di F1 2024. In casa Ferrari già si parla del 2025 e del nuovo pilota che siederà al fianco di Charles Leclerc, Lewis Hamilton. Carlos Sainz si è ritrovato cosi appiedato e con un 2024 da vivere come ”separato in casa” all’interno del suo stesso team. Nella prima puntata stagionale di Pit Talk, il nostro ospite, l’ing. Luigi Mazzola, ha detto la sua sulla situazione in casa Ferrari e su Carlos Sainz.

”Sainz deve dimostrare di non essere inferiore a Leclerc. Questo è il suo obiettivo. Deve far vedere che non è inferiore a Leclerc e lo deve fare in maniera intelligente. Nel senso che non può andare contro la Ferrari, perché comunque si ”sporcherebbe le mani” nel momento in cui deve andare in un altro team. Dovrebbe cercare di stare davanti ma nello stesso tempo non andare contro il team. Se lui andasse contro il team farebbe del male a se stesso. Quindi è vero che può essere un battitore libero ed è molto complicato da gestire. Il pilota dal punto di vista psicologico è molto debole. Se va più lento del compagno di squadra sono cavoli”.

L’ingegnere ha poi proseguito: ”Se invece vuole pensare a se stesso, come se fosse stato fregato, dovrebbe farla ”pagare” alla Ferrari, ma non credo che possa essere quella la situazione. Anche perché ti hanno sostituito con Hamilton, non hanno preso Albon oppure un pilota non con un palmare come quello di Hamilton, non per disminuire Albon. Se hanno preso Hamilton è per un chiaro motivo”.

Carlos Sainz, cosi come Lewis Hamilton in casa Mercedes, si prepara ad un anno da ”separato in casa” Ferrari. In passato sono stati diversi i casi simili in casa Ferrari. Ricordiamo il 2020 di Sebastian Vettel proprio prima dell’approdo di Sainz. Vedremo come lo spagnolo approccerà la stagione, sapendo che il prossimo anno non siederà sul sedile della vettura di Maranello.