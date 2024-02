F1 | Mazzola: ”Cosa può dare Hamilton alla Ferrari?”

L’approdo di Lewis Hamilton ha scaturito diverse opinioni. L’arrivo del britannico ha acceso fin da subito gli animi dei tifosi della rossa. Nella prima puntata stagionale di Pit talk, l’ing.Mazzola ha provato ad offrire una sua opinione su ciò che Hamilton può offrire alla Ferrari.

”Guarda, se ci tiriamo via dal mondo della Formula 1, io ho fatto il coach anche di Djokovic e anche di Jasmin Paolini che ha vinto ieri ed è diventata quattordicesima nel mondo. Una ragazza che è arrivati li e che quando ho cominciato a lavorare con lei era centocinquantesima. Nei primi test con Prost, quando arrivò in Ferrari, lui mi parlò subito di mentalità. Questo team deve migliorare nella mentalità. Quando è arrivato Michael (Schumacher), è chiaro che la direzione era quella, di nuovo a lavoro sulla mentalità”.

”Cosa può portare Hamilton? È un pilota che fino a due anni fa, fino alla fine del 2021, ha vinto. È un pilota abituato a vincere, è un pilota che sa che cosa vuol dire vincere, è un pilota che conosce cosa serve dal punto di vista dei collaboratori intorno a sé per poter vincere. Quindi secondo me è un’operazione di John Elkann. Poi è chiaro che con Vasseur ti devi relazionare, però secondo me è una mossa di John Elkann, che vuole vincere. Ha vinto Le Mans quest’anno con il WEC, vuole vincere adesso con la Formula 1 e allora pensa a un campione del mondo. È un’operazione vincente a tutti i livelli perché la Ferrari ne guadagna, perché comunque non ti arriva uno che sta fermo, ti arriva uno che va forte e Russell lo sa bene.

Infine ha concluso parlando dell’ operazione dal punto di vista marketing e sportivo. ”È un plus per Hamilton, perché hai vinto tutto da una parte. Vai a guidare una Ferrari, quindi coroni il sogno di tutta la tua carriera. Puna caso vinci un mondiale con la Ferrari, il tuo ottavo titolo, ti fanno un monumento davanti a Palazzo Chigi. Lui arriverà motivato. Molti parlano di marketing. Sono ancora sportivo. Però ci può anche stare l’idea del Marketing. Io vedo lo sport più che il marketing. Quindi secondo me ci sono entrambi i lati. Poi vedremo proprio cosa succederà”.