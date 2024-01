F1 | Ferrari, il 2024 sarà un anno di speranze e di transizione

Che Ferrari aspettarci per quest'anno? I primi dati trapelati dal simulatore parlano di una rossa più veloce di circa 0"7 rispetto alla SF23. Basterà per avvicinarsi agli avversari? La sensazione è che il 2024 sarà una stagione di speranze e di transizione per il team di Maranello...

In F1 tutte le scuderie torneranno al lavoro appena passate le festività natalizie. Tra queste ovviamente ci sarà anche la Ferrari, la quale dovrà cancellare un 2023 al di sotto delle attese. Soprattutto dopo quanto visto nella stagione 2022, quando sino a metà campionato se la giocava ad armi pari con la Red Bull… Poi sappiamo tutti com’è andata a finire nel 2022 e nel 2023…

Per questa stagione l’obiettivo minimo del team di Maranello è quello di avvicinarsi (se possibile) alla Red Bull, che sulla carta sarà ancora la favorita del mondiale 2024 di F1. È ovvio che già ad inizio del nuovo anno trapelino le prime indiscrezioni sulle nuove monoposto, con la Ferrari che in questo è sempre stata la prima a far la voce grossa.

Stando a quanto riportato dalle colonne del Corriere dello Sport di ieri, i dati del simulatore indicano una Ferrari 2024 più veloce di circa 0″7 rispetto alla SF23. Ovviamente tali dati saranno confermati o smentiti subito in pista dopo la presentazione della nuova vettura del Cavallino. La nuova rossa sarà svelata il 13 febbraio a Fiorano, e subito dopo ci saranno i primi giri sulla pista modenese con i due piloti titolari Leclerc e Sainz.

Ma è chiaro che le prime vere indicazioni per i tecnici della rossa saranno nei test pre-season in Bahrain, quando ci saranno anche gli altri nove team di F1 impegnati in pista. Poi questi presunti 0″7 guadagnati rispetto alle SF23 sono reali oppure la Scuderia sta adottando una sorta di pre-tattica (si spera) nei confronti degli avversari? Perchè salvo progetti totalmente sbagliati, anche gli avversari porteranno monoposto più rapide rispetto al 2023… E stando ai valori di fine 2023, beh, la rossa ne ha di strada da fare…Essere “campioni d’inverno” a parole non serve a niente! Ancor più se poi alla prima ci si becca 30″ dal vincitore..

Ma tornando al progetto F1 della Ferrari 2024 sempre il Corriere dello Sport rimarca la presenza di Rory Byrne come supervisore. Nonchè spesso presente in quel di Maranello. Altra notizia di rilievo nella squadra italiana è l’uscita di Inaki Rueda dal progetto F1. Tuttavia sembrerebbe che lo spagnolo resti a Maranello in un altro ramo dell’azienda. Confermato invece Ravin Jain come capo delle operazioni del muretto Ferrari. L’ex Mercedes Loic Serra invece dovrà aspettare il termine del 2024 per operare a Maranello.

Insomma in casa Ferrari c’è un team che sta per essere ricostruito tassello dopo tassello da Vasseur. Un cantiere aperto insomma… Ma al momento però quei tecnici di rilievo provenienti da altri team di F1 sembrano ancora non essere arrivati! Il 2024 (ormai iniziato) sarà un anno di transizione e di speranze per la Ferrari, e forse bisognerà attendere il 2025 per poter dare un vero e proprio feedback… Naturalmente sarebbe fantastico essere smentiti sin da subito eh!

Alberto Murador

Follow @albertomurador