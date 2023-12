F1 | Sprint Race: confermate sei gare nel 2024

Il calendario di F1 2024 è stato diramato già nelle scorse settimane, anche se solo in data odierna sono state ufficializzate le Sprint Race per la prossima stagione. Confermati i sei appuntamenti in calendario come quest’anno, ma con dei cambiamenti. Escono Spa Francorchamps e Baku, ed entrano la Cina e Miami.

Ad aprire le danze delle Sprint Race nel 2024 sarà proprio l’appuntamento di Shanghai (19-21 aprile). Tra l’altro la pista cinese ritorna nel calendario di F1 dopo ben quattro anni d’assenza. Poi sarà la volta di Miami (3-5 maggio), e dell’Austria nel weekend del 28-30 giugno. L’appuntamento del Red Bull Ring sarà l’unica tappa europea nel calendario ad ospitare il weekend con il format della corsa breve del sabato.

Quarto appuntamento con il format della Sprint Race sarà ancora negli USA ad Austin, dopo la metà di ottobre. Poi toccherà al Brasile ad Interlagos (1-3 novembre) ospitare la quinta Sprin Race in calendario. Sesto ed ultimo fine settimana con il format Sprint Race sarà in Qatar (29 novembre-1 dicembre).

Ma oltre alle sei tappe previste delle Sprint Race in calendario per il 2024, c’è stato anche l’annuncio che ad inizio del prossimo anno la F1 Commission proporrà delle modifiche sul format dei weekend delle Sprint Race. Con molta probabilità le qualifiche della Sprint Race si svolgeranno il venerdì anzichè il sabato. Mentre le qualifiche del GP tradizionale torneranno a disputarsi il sabato… Da capire se la corsa di 100km verrà fatta prima o dopo le qualifiche del GP della domenica.

La scelta più logica sarebbe quella di svolgere le qualifiche del GP prima della Sprint Race, permettendo così ai team di esser più tranquilli… È chiaro che qualora le Sprint Race dovessero svolgersi prima delle qualifiche, eventuali incidenti delle vetture durante la corsa da 100km andrebbero ad impattare notevolmente sul resto del weekend. Soprattutto in ottica del GP della domenica… Ma eliminare direttamente la farsa delle Sprint Race non sarebbe più semplice, oppure ci accontentiamo di vedere una F1 sempre più “social” e glamour, e sempre più lontana dall’essenza di questo sport?

Alberto Murador

Follow @albertomurador