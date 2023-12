F1 | Russelll, la stagione 2024 sarà già decisiva

George Russell dopo un 2023 sottotono sarà chiamato già al riscatto nel 2024. L'obiettivo primario per l'inglese sarà quello di battere il team-mate Hamilton. La prossima stagione di F1 per il classe '98 potrebbe già essere decisiva per la sua carriera...

Il mondiale di F1 riprenderà tra circa due mesi, prima con la presentazione delle nuove vetture, e poi con i test pre-season. Poi a marzo si inizierà a far sul serio, con la prima gara che si terrà il 2 marzo in Bahrain. E tra coloro che nel 2024 cercheranno riscatto ci sarà George Russell senza ombra di dubbio.

Il classe ’98 della Mercedes dopo un 2022 molto positivo (con la vittoria ad Interlagos), quest’anno ha dovuto far i conti con il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Ed il pilota ex Williams si è dovuto ricredere sul fatto di essere il leader all’interno del team di Brackley. In una recente intervista concessa al Telegraph Russell ha affermato di esser stato mediamente al livello di Hamilton. E che nel 2024 vorrà stare davanti ad Hamilton…

Ma i numeri di questa stagione di F1 dicono tutt’altro: Hamilton ha totalizzato ben 234 punti, contro i 175 di Russell. 59 punti di differenza che la dicono lunga su chi sia il leader in casa Mercedes… Il sette volte campione del mondo è giunto davanti al classe ’98 in ben dodici occasioni. Ed Hamilton oltre ad aver conquistato una pole a differenza di Russell, ha anche totalizzato sei podi contro i soli due di Russell…

Insomma si potrebbe quasi dire che il 2023 per Russell è stato quasi deludente… Clamoroso è stato l’errore a Singapore nei giri finali del GP, quando l’inglese con la Mercedes avrebbe potuto lottare per la vittoria contro Sainz… Ma quello che forse manca ancora al pilota di King’s Lynn non è tanto la velocità, ma la visione della gara. Caratteristica fondamentale sulla quale Hamilton ha vinto diversi titoli mondiali in F1…

Nel 2024 (già dietro l’angolo) Russell non avrà più scuse, dovrà dimostrare a se stesso ed alla Mercedes di poter battere Hamilton. Il 2022 aveva illuso forse l’ex Williams di aver vita facile contro un compagno di squadra così ingombrante come Hamilton. Un’altra stagione alle spalle di Lewis per Russell potrebbe rappresentare una battuta d’arresto importante per il proseguo della sua carriera in F1. E nonostante Russell abbia un contratto valido sino al 2025 con la casa di Stoccarda, beh, ci sono già due nomi in casa Mercedes che scalpitano per arrivare come piloti titolari: Frederik Vesti ed il nostro Kimi Antonelli…

Alberto Murador

