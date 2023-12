F1 | Ecco lo Stake F1 Team Kick Sauber per il 2024

Stake F1 Team Kick Sauber: ecco la nuova denominazione della scuderia svizzera per il biennio 2024-2025, nell'attesa che dal 2026 arrivi Audi come title sponsor e come costruttore...

In F1 la Sauber ha iniziato ufficialmente il processo di transizione del team elvetico post Alfa Romeo Racing. La scuderia elvetica ha ribattezzato il nome della squadra in Stake F1 Team Kick Sauber per il biennio 2024-2025, nell’attesa che dal 2026 subentri Audi come costruttore a tutti gli effetti. A fine anno nel team elvetico non ci sarà più il title sponsor Alfa Romeo, lasciando così posto a due nuovi sponsor, ovvero Stake e Kick.com.

BREAKING: Sauber Group and @KickStreaming join forces. KICK to acquire naming rights of chassis for 2024 and 2025. Read more. ⬇️ — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) December 15, 2023

Kick.com è un’azienda australiana leader nello streaming, e tra l’altro lo sponsor australiano avrà i diritti per il prossimo biennio per rinominare il telaio della Sauber in Kick appunto. Mentre l’altro sponsor principale Stake è un’azienda di casinò online… Tra l’altro già presente sulle fiancate delle monoposto svizzere quest’anno… Dunque aria di grossi cambiamenti all’interno del team di Hinwil, a cominciare dai main sponsor.

Ma per il team diretto da Alunni Bravi la cosa più importante per il 2024 sarà quella di cancellare la difficile stagione di F1 da poco conclusa. La scuderia elvetica non è riuscita a far meglio del nono posto dei costruttori, con soli 16 punti conquistati. Solo la Haas quest’anno è riuscita ad ottenere meno punti del team svizzero. A dimostrazione che la C43 non è stata una monoposto all’altezza delle aspettative… Soprattutto considerando un buon 2022…

Ricordiamo che la coppia di piloti per il 2024 è stata confermata, con Bottas e Zhou chiamati a difendere i colori del team per la prossima stagione. Sara il terzo anno consecutivo in F1 per la coppia Bottas-Zhous nel team svizzero. A dimostrazione che il team principal Alunni Bravi punta sulla stabilità… Il terzo pilota del team nonchè collaudatore sarà Theo Pourchaire anche per il 2024… Obiettivo per il team svizzero per la prossima stagione? Semplice… Risalire la classifica ed avvicinarsi stabilmente alla top-ten.

