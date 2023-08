F1 | Verstappen lancia l’ultimatum a Liberty Media

La F1 ritornerà in pista questo weekend a Zandvoort per il GP d’Olanda, dopo quattro settimane di stop. Naturalmente tutti gli occhi saranno puntati sull’idolo di casa Max Verstappen. L’olandese anche a Zandvoort avrà ottime chance di vincere la corsa dinanzi ai propri tifosi. Ma nell’attesa che le monoposto tornino in pista, ci sono state delle dichiarazioni interessanti di Verstappen riguardanti proprio la F1.

“MadMax” intervistato dal De Telegraaf ha affermato che il circus sta arrivando ad un punto di non ritorno. In pratica l’olandese ha dichiarato che la F1 è arrivata ad essere troppo frenetica, troppi GP e troppi impegni al di fuori della pista con le attività di marketing etc etc. Liberty Media sta facendo l’impossibile per far crescere l’interesse del circus a livello globale, ma ultimamente le proteste da parte dei piloti iniziano ad essere sempre più rimarcate.

E tra questi piloti appunto c’è il migliore presente in griglia, ovvero Verstappen. Il due volte campione del mondo (quasi tre) ha un contratto valido sino al 2028 con la Red Bull, e salvo clamorosi colpi di scena difficilmente l’olandese non rispetterà il contratto in F1 con il team anglo-austriaco. Tuttavia non è da escludere un addio anticipato di Verstappen, considerando che a fine 2024 con molta probabilità avrà in bacheca già quattro titoli mondiali conquistati…

Come detto dall’olandese chi glielo fa fare? Con una F1 che in queste ultime stagioni è stata stravolta nei format di gara e con sempre più corse nel calendario, vale davvero la pena restare ancora a lungo per un pilota legato ad una F1 più umana e più legata alla tradizione? Il figlio di Jos è favorevole ai cambiamenti nel circus, purchè siano a vantaggio di tutta la F1… Il lato economico aiuta dice Verstappen riferendosi agli stipendi che un pilota come lui può percepire, ma non è tutto nella vita…

L’esempio più palese di Verstappen ribadito è quello di aver delle qualifiche tradizionali. E non come quelle “imposte” dal promoter Liberty Media, con due qualifiche nell’arco dei weekend di gara con le Sprint Race. Ma Liberty punta esclusivamente sullo spettacolo e sul lato economico, fregandosene del lato umano e della storia di questo sport… Ah modesta opinione del sottoscritto eh!

Magari più di qualche pilota evita di entrare nell’argomento…Ma Verstappen sotto questo aspetto è sempre molto diretto nel dire le cose. L’olandese potrebbe decidere di lasciare la F1 prima del 2028, per godersi la vita, oppure per intraprendere anche nuove sfide tentando l’avventura del WEC. Il mondiale endurance è in forte ascesa nel motorsport, e nei prossimi anni in termini di popolarità potrebbe impensierire la F1 di questo passo…

Alberto Murador

