F1 | Mick Schumacher insidia il sedile di Sargeant

Nel mondo della F1, l’emergere di nuovi talenti è una narrazione costante che tiene viva e dinamica la competizione. Mick Schumacher, ha da tempo portato il peso delle aspettative dovute alla sua discendenza iconica. Dopo aver conquistato il campionato di F2 nel 2020, Schumacher ha debuttato in F1 con il team Haas nella stagione 2021. Sebbene il suo primo anno non sia stato caratterizzato da grandi performance (anche a causa del potenziale della monoposto), ha sempre battuto il suo compagno di squadra Mazepin. La stagione 2022 è stata però altalenante, costellata di incidenti molto esosi per una scuderia modesta come la Haas.

Nonostante la monoposto italo-statunitense abbia faticato, la decisione di confermare il figlio d’arte è stata bocciata. Un epilogo amaro quello di Mick, uscito anche dall’orbita Ferrari, ma rimasto nel mondo della F1. Attualmente ricopre il ruolo di pilota di riserva per la Mercedes. Un ruolo seppur defilato, ma molto ambito dai piloti.

Dall’altra parte c’è Logan Sargeant, un pilota americano che si è fatto strada silenziosamente attraverso le categorie junior. Il campionato di F3 nel 2019 è stato un banco di prova per mostrare il suo talento, concluso al terzo posto nel campionato. La progressione di Sargeant verso la F2 non è stata così fluida come avrebbe potuto sperare, incontrando sfide lungo il percorso.

Il rapporto di Sargeant con la Williams è stato fondamentale per permettere allo statunitense di uscire dal mondo della F2 ed approdare nella massima categoria. Le difficoltà della squadra Williams negli ultimi anni hanno presentato un’occasione unica per i giovani talenti di farsi valere, e Sargeant è sembrato essere in grado di sfruttare questa opportunità. Così è riuscito a debuttare in questa stagione 2023.

Si parla tutto sommato di due piloti emergenti, che però non hanno avuto o non stanno avendo fortuna. Le prestazioni di Sargeant molto sotto tono fanno tremare il suo sedile in Williams. La partnership motoristica tra Mercedes e Williams è un’aggravante che può dare adito a questo possibile swap di sedili.

La Williams ha deciso di confermare Sargeant alla fine della sosta estiva, ma lo spettro di Schumi Jr rimane comunque vivido, viste le aspettative non soddisfatte del rookie. Schumacher aspetta trepidante una seconda chance, nonostante le modeste qualità della Williams, quest’anno in determinate condizioni può dare qualcosa in più rispetto al passato e Albon l’ha dimostrato.

Gli elogi dei piloti Mercedes, non fanno altro che ingolosire la scuderia britannica storica nell’ingaggiare Schumacher. Questo, almeno finchè Sargeant non dimostrerà di essere sui livelli del suo compagno di squadra.