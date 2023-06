F1 | Spagna: Aston Martin delude le attese di Alonso

La F1 dopo il weekend al Montmelò tornerà in pista tra due settimane sul circuito di Montreal per il GP del Canada. Sicuramente tra i team che dovranno riscattarsi dopo il round iberico ci sarà l’Aston Martin. Il team inglese in effetti ha deluso le attese della vigilia in quel di Barcellona, specie dopo quanto visto a Monaco con il secondo posto di Fernando Alonso.

Proprio l’idolo di casa si sarebbe aspettato un risultato migliore del settimo posto, con Alonso preceduto tra l’altro da Stroll per la prima volta quest’anno. Il canadese è stato davanti allo spagnolo sia in qualifica che in gara, ma ciò nulla toglie al ruolo di prima guida dell’asturiano in casa Aston…

Sta di fatto che in questo mondiale di F1 tutti si erano abituati ormai a vedere un Aston Martin sempre davanti a lottare per il podio. Ma per la prima volta in questa stagione, la scuderia britannica non è riuscita a centrare la top-five. L’AMR23 ha mostrato numerose difficoltà nel passo gara, soprattutto nello stint iniziale del GP con le mescole soft. Poi in realtà con le gomme hard, sia Stroll che Alonso hanno mostrato un buon passo, ma ormai il distacco dai primi era troppo grande…

Ciò nonostante l’Aston Martin è riuscita a limitare i danni, portanto entrambi i piloti a punti. Tuttavia il team di Stroll non potrà permettersi altri “passi falsi” nel mondiale di F1, dato che la Mercedes ha evidenziato un grosso passo in avanti in termini di performance. Al momento nei costruttori l’Aston occupa la terza posizione nei costruttori, proprio alle spalle del team anglo-tedesco.

Alonso nonostante un GP sottotono dinanzi ai propri tifosi s’è detto ugualmente fiducioso per le prossime gare. Tra Montreal e Silverstone dovrebbero arrivare degli aggiornamenti tecnici sulla AMR23… Tali aggiornamenti dovrebbero consentire così allo spagnolo di poter tornare a lottare per il vertice. Nonchè a conquistare quella vittoria n°33 in carriera… Ma la concorrenza di Red Bull e Mercedes è più che mai agguerrita, ed in casa Aston (forse) dovranno rivedere le loro stime al ribasso per il proseguo del mondiale. Ma quando hai per le mani un pilota come Alonso, sognare è lecito..

Alberto Murador

