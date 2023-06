F1 | Spagna: la Mercedes ritorna seconda forza del mondiale

In F1 è andato in archivio il GP di Spagna sul circuito del Montmelò. Premesse della vigilia confermate con un’altra vittoria (mai messa in discussione) di Verstappen con la Red Bull. A completare il podio una rinata Mercedes, con Hamilton secondo davanti al team-mate Russell. Il team di Brackley non aveva avuto modo di mostrare il vero potenziale della vettura (dopo gli aggiornamenti introdotti) nel penultimo appuntamento a Monaco, ne tantomeno nelle qualifiche del sabato qui in Spagna. Tanto vero che la quinta posizione di Hamilton e la dodicesima di Russell in qualifica non aveva fatto preoccupare i tecnici di Brackley…

La bontà della W14B è uscita in gara quest’oggi, con una Mercedes capace (a tratti) di tenere un ritmo addirittura superiore alla Red Bull. I progressi tecnici della vettura anglo-tedesca sono emersi soprattutto nel primo stint del GP di F1. Con le gomme rosse il ritmo mostrato sia da Hamilton che da Russell è stato impressionante, in particolar modo quando i due piloti Mercedes hanno avuto pista libera…

Rispettivamente ben 24 e 25 giri effettuati per Hamilton e Russell con la gomma più morbida, a dimostrazione che la vettura ha evidenziato il fatto di essere molto “gentile” con le gomme soft nonostante il quantitativo di benzina presente… Poi nella seconda parte del GP entrambi i piloti della casa tedesca hanno tenuto un passo gara molto simile alla Red Bull. Anzi, Russell nel finale ha respinto senza problemi il tentativo di Perez di riavvicinarsi all’inglese per il podio.

E se la Red Bull non avesse uno come Verstappen, oggi sarebbe stata doppietta per la scuderia diretta da Toto Wolff… Proprio l’austriaco si è detto soddisfatto al termine della gara, anche se al tempo stesso Wolff ha affermato che bisogna mantenere i piedi per terra. Ovvero che la strada è ancora lunga se si vuole raggiungere la Red Bull.

La gara di oggi ci insegna che in F1 è ancora possibile risolvere i problemi in una vettura, basta volerlo e saperlo fare. Sia chiaro, 24″ e 30″ di distacco dal vincitore (Verstappen) sono ancora tanti, però la Mercedes sembra vedere la luce in fondo al tunnel…

Già in passato la Mercedes è riuscita a ribaltare completamente la situazione, e chissà che di questo passo la W14B non riesca a colmare il gap con la Red Bull. Giusto per avere almeno una seconda parte della stagione meno scontata.. Ora la Mercedes dovrà cercare ulteriori conferme tra due settimane in Canada, sul circuito di Montreal.

Alberto Murador

