F1 | Verstappen vince, in Canada i record della Red Bull

Red Bull in tripla cifra grazie alla vittoria di Max Verstappen: record importanti non solo per il team che raggiunge la 100esima vittoria, ma anche per l’olandese che con la sua 41esima vittoria raggiunge lo stesso numero di vittorie della Leggenda Ayrton Senna.

Perez bloccato al centro gruppo: sono diventanti tanti i weekend sotto tono per il pilota messicano alla guida di quella che è la monoposto più forte della griglia.

La sorpresa di questo Gran Premio è senza dubbio la Ferrari che sembra aver resettato la sua stagione.

Dopo il disastroso inizio, questo Gran Premio sembra rappresentare la luce in fondo al tunnel. Giri da qualifica con le hard montate dopo uno stint molto lungo con le medie ed un buon passo gara, consentito da una gestione gomme notevolmente migliorata. La macchina risponde adeguatamente a quello che la pista chiede.

Una SF-23 ritrovata, insieme alla strategia hanno permesso ai due piloti della Rossa di chiudere in quarta (Leclerc) e quinta (Sainz) posizione, con un ottima rimonta da parte di entrambi i piloti.

Alonso e Hamilton sono stati gli altri protagonisti di questo Gran Premio: come nel 2007 i due giganti della Formula 1 riprovano a duellare, con un soprasso fatto dallo spagnolo al giro 22 sul pilota inglese. Dopo il secondo round di pit stop, Hamilton si ritrova a caccia dell’Aston Martin di Fernando Alonso con un vantaggio di mescola.

Nonostante l’inseguimento, il pilota inglese è costretto a dover mollare la presa sul suo eterno rivale e concludere la gara in terza posizione, dietro Alonso.

Mentre una Mercedes è sul podio, l’altra è costretta al ritiro: fuori Russell dopo l’incidente nella prima parte della gara.

Una menzione onorevole al pilota tailandese Albon che, a seguito di una bella qualifica del sabato (partito in P9), conclude in 7° posizione a bordo della sua Williams, regalando al team un grande risultato.

From hero to zero: Hülkenberg, dopo la seconda posizione in qualifica e la retrocessione in 5° posizione a causa della penalità, non riesce a stare in zona punti e termina la gara in una anonima 15esima posizione.