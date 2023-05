F1 | Monaco è la migliore possibilità di vittoria per Alonso o Leclerc?

Fernando Alonso al termine del GP di Miami aveva detto che a Monaco sarebbe stato diverso. L’asturiano è pienamente consapevole che nelle stradine del principato la situazione cambia per tutti. La macchina conta (quasi) zero e nella stragrande maggioranza dei casi, la vittoria si decide al sabato, con la qualifica, poichè sorpassare a Monaco è ai limiti dell’impossibile.

Si aprono nuovi scenari. Con la consapevolezza che la RB19 è in assoluta la monoposto più veloce in pista, nel caso Perez o Max non dovessero partire dalla prima piazza, una rimonta a Montecarlo risulterebbe unica nel suo genere. Se vogliamo essere severi, il punto “debole” della Red Bull è proprio la qualifica. Nella quale è spesso stata sotto pressione contro la Ferrari di Charles Leclerc (nonostante le quattro pole position su cinque).

Nonostante l’enorme quantità di carico generato dalla RB19, la Red Bull non potrà godere del suo più grande punto di forza, l’efficienza aerodinamica e del DRS sui lunghi rettilinei, in quanto a Montecarlo non ce ne sono. E allora i nodi iniziano a venire al pettine.

Alonso il più delle volte in questa stagione è stato “il migliore degli altri”, ma non solo. L’AMR23 del due volte campione del mondo ha le caratterestiche perfette per poter strappare la pole position sul circuito monegasco. La monoposto di Stroll e Alonso è la più efficiente nelle curve lente. Ovvero è sempre in grado di registrare velocità più basse di quelle dei rivali, guadagnando tantissimo in trazione. Ma la Red Bull non starà a guardare.

In questo grafico si nota quando affermato qualche riga fa. L’Aston Martin raggiunge velocità inferiori nelle curve più lente a discapito della velocità di punta, guadagnando però tanto in trazione, quindi in uscita dalle curve più lente.

Con questo non si vuole intendere che per Alonso sarà una passeggiata, ma è sicuramente una chance più fattibile. La Red Bull, nel caso in cui partisse alle spalle di Fernando, non può far valere il proprio strapotere in gara. Senza dimenticare la variabile Charles Leclerc. Il GP di casa è per lui “maledetto”. Nonostante la pole nel 2021 e 2022, in entrambi i casi non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio (e neanche sugli altri due gradini).

Nonostante la SF-23 non generi tanto grip meccanico quanto l’AMR23, Leclerc è un qualificatore puro. Un “animale da qualifica”, in grado di spazzare via la concorrenza quando si tratta di trovare il giro secco. La sfida è aperta. Viste le forze in gioco, a Montecarlo potremo vedere, forse, uno dei pochi GP della stagione dove a trionfare (e dominare) non è una monoposto uscita dallo stabilimento di Milton Keynes.