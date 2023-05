F1 | Miami: Verstappen alieno, Ferrari debacle totale

Vincere dalla nona posizione in griglia non è da tutti. Anche se hai una Red Bull tra le mani. Perchè poi hai un compagno di squadra molto più avanti di te, che lotta con te per il mondiale e che mai e poi mai ti renderà la vita facile. Ma tu sei Max Verstapen e forse tutto questo è un dettaglio. E cosi è stato.

Una delle più belle vittorie di Max Verstappen, arrivato alla sua trentottesima (38!) imposizione personale in una Miami pazza per il suo compagno di squadra. Il più bello spettacolo possibile – ci riferiamo alla lotta in famiglia – in una gara che non ha avuto molti spunti e che ha visto Sergio Perez arrivare secondo al traguardo dopo una leale lotta in famiglia. Per Red Bull quattro doppiette in cinque gare.

Tanti spunti non li ha avuti neanche la Ferrari, con Sainz in P5 e Leclerc in P7 – non le posizioni che a Maranello speravano – con l’aggravante degli schiaffi presi in pista prima da Leclerc (un sorpasso congiunto Magnussen-Verstappen sulla linea del traguardo è l’emblema del momento disastroso delle Rosse) e da Sainz poi (dalla Mercedes di George Russell). Le facce dei due piloti a fine gara sono state emblematiche di un auto che non reagiva in alcun modo alle volontà dei piloti. Per la Rossa è notte fonda, Miami è stata la debacle più netta delle cinque gare disputate finora. Non molto altro da dire.

Al quarto podio in cinque gare anche Fernando Alonso e la sua Aston Martin numero 14, a 41 anni sembra un giovincello affaticato soltanto dal caldo tropicale. Con una gara condotta in solitaria e che conferma l’assoluto valore tecnico (e di classifica) degli inglesi. Sono loro i primi sfidanti di Red Bull. Solo chissà se gli austriaci mollano anche una sola gara quest’anno… Difficile crederlo per quello che si è visto finora.

Prossimo appuntamento nella nostra Imola fra due settimane, dove La Ferrari porterà degli aggiornamenti importanti alla SF23…