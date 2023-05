F1 | Miami: passo gara Ferrari allarmante, FP complicate per Perez

F1 - a Miami si mescolano le carte tra nuovo asfalto e pista in miglioramento. Red Bull forte sul passo gara. Leclerc a muro in FP2.

Nel pomeriggio californiano si concludono le prove libere del venerdì a Miami. Red Bull rimane la forza da battere, nonostante le difficoltà incontrate da Checo Perez nelle due sessioni. Il messicano sembra soffrire l’anteriore estremamente puntato della RB19 in quel di Miami.

Aggiornamenti sia per Red Bull che Ferrari. Nuovo diffusore e fondo per la rossa (con il ritorno dell’ala posteriore monopilone), mentre la scuderia campione in carica ha installato un nuovo fondo sulla RB19. Il copione sembra quello visto fin’ora. SF-23 in difficoltà sul passo gara, tanto che Charles Leclerc si è reso protagonista di un insolito incidente alla fine delle FP2.

Il monegasco ha improvvisamente perso il posteriore nel corso della sua simulazione passo gara, nonostante i pochi giri percorsi su quella mescola. Probabilmente la Ferrari su questo tracciato e in queste condizioni, soffre molto sul posteriore a causa delle alte temperature dell’asfalto. Da vedere il setup che i due piloti adotteranno.

Non conosciamo le mappature, ma la SF-23 sembra essere la degna erede della F1-75, poichè in queste prove libere è stata la più forte nei tratti lenti del tracciato.

Grande prova di Lando Norris e per una McLaren che sembra esser tornata in vita dopo gli aggiornamenti di Baku. Molto in ombra la Mercedes, con tanti problemi alla monoposto per Russell sia in FP1, che in FP2.

La Ferrari si giocherà la pole position con la Red Bull, ma il passo gara potrebbe spezzare i sogni della rossa.

https://twitter.com/F1/status/1654616314860929024