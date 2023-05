F1 | Leclerc fuori dalla Ferrari? Interviene Vasseur

Si continua a parlare e discutere sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari. Nella questione è intervenuto recentemente Vasseur che si è mostrato molto deciso su quanto ha dichiarato.

Nel Gran Premio dell’Azerbaijan la Scuderia Ferrari ha trovato finalmente il suo primo podio stagionale con Charles Leclerc. Dopo quattro gare di fila molto deludenti, a Maranello si ritrova un pò di morale e di fiducia.

Anche quest’anno però, la Ferrari ha presentato ancora una volta una macchina, la SF23, che non ha le potenzialità di combattere per il mondiale e ne tantomeno per la vittoria. In Ferrari è già da molto tempo che si cerca una vettura competitiva senza trovarla, e da qualche tempo più di qualche fonte parla della possibilità della partenza di Charles Leclerc dalla rossa.

Nonostante il suo amore verso la Ferrari, il monegasco è possibile che si stia guardando intorno e risulta anche insolito che non abbia ancora rinnovato il suo contratto che ricordiamo essere in scadenza a fine 2024. Sopratutto, è stata fatta un ipotesi del passaggio di Leclerc in Mercedes, in quanto Hamilton potrebbe abbandonare la F1 nel giro di pochi anni vista la sua età.

Charles è uno dei piloti più forte in questo momento in circolazione in F1 e, giustamente, vuole sfruttare il suo talento con un team che gli fornisca una monoposto in grado di vincere il mondiale.

A cercare di fare chiarezza è intervenuto il team principal Ferrari Frederic Vasseur che, in una recente intervista riportata dal “Mirror”, è stato molto sicuro riguardo la posizione di Charles:

“Le voci su Charles e la Mercedes sono sciocchezze. Lui ha detto di amare la Ferrari e vuole vincere con questa squadra. Siamo all’inizio della stagione, ci sono molte dicerie in giro e continueranno, ma nei fatti le cose stanno come le ho illustrate“.

Rimane ancora molto tempo da oggi fino al 2024 ma se la Ferrari dovesse continuare su questa strada anche per i prossimi anni, la possibilità di una partenza di Leclerc potrebbe diventare sempre più possibile.