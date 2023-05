F1 | Il GP dell’Emilia-Romagna è ufficialmente annullato

La situazione metereologica critica della regione italiana, porta ad una conclusione inevitabile. Il GP di Imola è ufficialmente annullato, con probabile recupero nel 2026 dopo il rinnovo del contratto.

La scelta di annullare il GP è stata praticamente obbligata, la situazione ad Imola è tragica e l’allerta meteo rossa che invade l’intera regione, sta mettendo in ginocchio chiunque. Sostenere l’organizzazione di un evento così grande, in un momento tanto critico, non sarebbe stato eticamente corretto, oltretutto, avrebbe richiesto risorse e personale, al momento totalmente coinvolti e impegnati nella salvaguardia delle persona e dell’ambiente circostante.

F2 paddock pic.twitter.com/ff1gRlqvUI — Rocio Romero Navarrete (@SerenaRF1) May 17, 2023

Nella mattinata il paddock è stato totalmente inondato dalle acque del Santerno, rendendolo inagibile, con i team che sono relegati nei loro alberghi. La situazione è davvero drastica e preoccupante. Quella di annullare è la scelta migliore, visto che sarebbe stato previsto un afflusso di oltre 150mila persone.

La chiusura del circuito e l’evacuazione del paddock nella giornata di ieri erano già dei segnali importanti. Per una volta ha prevalso il buon senso, viste le condizioni in cui la F1 è andata in scena in altre situazioni limite.

L’appuntamento con la F1 è rimandato per il GP di Montecarlo la prossima settimana.