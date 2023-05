F1 | Horner: “Ferrari e Alonso superiori alle aspettative a Monaco”

Dall’inviato a Montecarlo: Giuseppe Piccininni

Nella conferenza stampa Christian Horner si è espresso su diversi importanti temi che riguardano la F1. Partendo dalle prestazioni dopo la FP1, Horner ha affermato:

“La Ferrari sta andando oltre le aspettative e lo stesso possiamo dire di Alonso. Monaco è un circuito atipico e i valori si allineano. Se partiamo da favoriti allora la sfida sarà più alta.”

Sicuramente le FP1 servono poco per definire le forze in gioco, ma sicuramente, con i problemi di setup riscontrati da Max, sarà più difficile vincere “in scioltezza” come hanno fatto fin’ora. Anche perchè superare nelle stradine di Montecarlo è un’impresa…

“Max e Checo entrambi stanno vivendo un momento di forma eccellente. Quest’anno sono fenomenali e sono liberi di lottare. Sfruttano le situazioni in cui si trovano. Per questo weekend, una grande fetta di vittoria dipende da domani.”

Horner si esprime anche sulla nuova collaborazione Honda-Aston Martin, che andrà in scena dal 2026. “La collaborazione con l’Aston Martin è positiva per Honda e per la F1. Si tratta di una legacy importante. Abbiamo dovuto interrompere la collaborazione con Honda, ma ci siamo goduti la partnership. Abbiamo trovato una soluzione autonoma [riferendosi a RBPT] cercando di negoziare con Honda per la fornitura di alcuni pezzi.”

Visti i risultati non credo che Horner possa lamentarsi di quanto fatto con Honda, che supervisiona in parte, alcune fasi della produzione delle power unit. Tanto che ufficialmente la RB19 è motorizzata Honda RBPT.

Queste le parole di Horner dopo l’inizio di stagione dominante da parte della Red Bull.