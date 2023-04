F1 | Leclerc, i tanti dubbi sul futuro in Ferrari

Leclerc resterà in Ferrari anche oltre il 2024? Difficile dirlo allo stato attuale, il team di Maranello al momento non riesce a dare delle garanzie tecniche al monegasco. Secondo Helmut Marko Leclerc potrebbe lasciare anzitempo la rossa...

Leclerc di certo non si sarebbe mai aspettato un inizio di stagione così difficile. Il pilota della Ferrari è riuscito a totalizzare solo sei punti nelle prime tre gare del mondiale. Nel round inaugurale del Bahrain il monegasco ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema tecnico sulla sua SF23, mentre a Jeddah non è andato oltre il settimo posto. In Australia la corsa di Charles è durata poche centinaia di metri, con il ferrarista finito sulla sabbia dopo un contatto con Stroll.

Senz’altro non era questo l’inizio di campionato che avrebbe voluto Leclerc. Soprattutto per un pilota che punta al titolo mondiale in F1. E con una Ferrari non all’altezza del talento del monegasco, quanto potrà ancora attendere Leclerc per aver una rossa davvero competitiva? Oramai questa è la quinta stagione in Ferrari, eppure Charles anche se non lo ammetterà mai inizia ad aver la pazienza in esaurimento…

Il contratto del monegasco con il team di Maranello ha validità sino al 2024, ed entrambe le parti puntano a rinnovare oltre tale data. Questo almeno è quanto si vociferava nei mesi invernali, prima che iniziasse il mondiale di F1… Nelle scorse settimane erano circolate delle voci di un possibile interessamento della Mercedes nei confronti del ferrarista, con lo stesso Leclerc che ha fermamente smentito. La volontà del monegasco è quella di chiudere la carriera in F1 con la rossa..

Tuttavia ad alimentare le voci di un possibile futuro lontano da Maranello per Leclerc è stato Helmut Marko. Il consulente della Red Bull ai microfoni di Sport Bild ha parlato delle possibilità di “rottura” tra Charles e la rossa:

“Non ha senso che la Ferrari voglia fare a meno di Carlos Sainz, che sta facendo un buon lavoro. Per Charles Leclerc invece è una cosa comune che il pilota debba conquistare un numero minimo di punti più o meno poco dopo la pausa estiva. Se non si raggiunge quel quantitativo di punti, entrambe le parti sono libere di rescindere il contratto: questa clausola ha permesso a Sebastian Vettel di unirsi alla Ferrari nel 2015.”

Queste le parole di Marko che senz’altro non fanno altro che gettare ulteriore benzina sul fuoco.. A Maranello c’è aria di grossi cambiamenti a livello di organico, tuttavia bisognerà attendere come minimo il 2024 per far sì che tali cambiamenti inizino a dare i loro frutti. La domanda che sorge spontanea è questa: Leclerc sarà disposto ad aspettare ancora prima di lottare per il mondiale in F1?

Chiaramente il manager del ferrarista Nicolas Todt è in contatto con altre scuderie di F1. D’altronde altrimenti a cosa serve aver un manager in F1? Specie vedendo la situazione instabile che è presente a Maranello. Mercedes e Red Bull di certo tengono monitorata la situazione..

Il futuro di Charles in Ferrari è tutt’altro che scontato, anzi. Spetterà al team principal della rossa Vasseur convincere Leclerc nel restar a Maranello, nonchè mantenere Charles al centro del progetto della rossa… Ma il tempo passa, ed il “soldato Charles” potrebbe davvero prendere una decisione clamorosa…

Alberto Murador

