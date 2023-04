F1 | Minardi: “Ci sarà sempre una macchina superiore alle altre”

Nonostante Liberty Media stia cercando in tutti modi di aver più scuderie in lotta per il mondiale, secondo Giovanni Minardi in F1 ci sarà sempre e comunque una vettura più veloce rispetto alle altre.

La F1 attuale è nel bel mezzo di un mix di cambiamenti, tra regolamenti sportivi e tecnici. Da quando è arrivata al comando del circus Liberty Media si è vista una F1 completamente diversa rispetto a quella del passato. Si cerca di fare tutto il possibile per aumentare lo spettacolo in pista, ma con il rischio di andare a stravolgere l’essenza di questo sport. A tal proposito sentite cos’ha detto Giovanni Minardi ai microfoni di Pit-Talk:

“Sicuramente stanno un po’ stravolgendo il programma standard a cui siamo abituati. Ancora secondo me non hanno dimostrato di aver fatto qualcosa di più bello ed accattivante rispetto a prima. Purtroppo soprattutto a livello regolamentare gli ingegneri che lavorano sulle macchine sono più bravi di quelli che studiano le regole. Nel senso che comunque si arriva sempre ad un’estremizzazione di tutto, ed alla fine quindi non porta ad aver lo spettacolo che magari gli addetti ai lavori e coloro che hanno fatto le regole pensavano di avere.”

Secondo Giovanni Minardi il compito di Domenicali come CEO della F1 è tutt’altro che semplice. Per quanti cambiamenti apporteranno nel circus (belli o brutti che siano) ci sarà sempre un team che farà la differenza in F1 rispetto agli altri. In questi ultimi dieci anni hanno tentato più volte di stravolgere il mondiale di F1 (sia Liberty che la FIA), ma alla fine il risultato è sempre stato quello di un’era vincente. Prima da parte della Mercedes, ed ora da parte della Red Bull..

“Non è comunque semplice da parte di Domenicali e di tutto quanto lo staff della F1 di riuscire a creare nuovamente spettacolo, e di conseguenza dello spettacolo più macchine e più team che possono giocarsi il campionato.

“Purtroppo, ripeto; c’è sempre l’ingegnere più bravo, c’è sempre quello che arriva a trovare il pelo nell’uovo come si suol dire. E quindi esisterà sempre una macchina superiore alle altre.”

Alberto Murador

Follow @albertomurador