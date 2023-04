F1 | Lapo Elkann da una bella strigliata alla Ferrari

"Così non si vincerà mai". Queste sono le parole riportate da Lapo Elkann su un suo post pubblicato su Twitter. Il fratello di John cerca di dare una strigliata alla Ferrari, di fronte ad un inizio di mondiale di F1 difficile... Il Presidente John invece non dice nulla...

In F1 è davvero un momento difficile per la Ferrari. Nelle prime tre gare del mondiale la rossa ha totalizzato solamente 26 punti, occupando addirittura il 4° posto nei costruttori. Il calvario di Leclerc e Sainz passa anche dal fatto che al momento nessuno dei due piloti sia riuscito a salire sul podio. Ora tra due settimane la F1 tornerà in pista a Baku, e lì ci si augura di vedere una Ferrari più competitiva rispetto a quella vista sin’ora.

Dovrebbero arrivare importanti aggiornamenti per la SF23, ma basterà un pacchetto di novità tecniche per risollevare le sorti della rossa in questo mondiale? Tra i tanti tifosi della rossa che vogliono vedere il Cavallino nuovamente vittorioso c’è anche Lapo Elkann. Il fratello del Presidente John ha scritto in un post su Twitter che è ora di darsi una mossa in casa Ferrari. Continuando di questo passo non si vincerà mai in F1.

La Ferrari 🏎️ ha Bisogno di ❤️Serietà e Squadra Vincente nei Box e Fuori è ora di darci una SVEGLIATA basta con politica e giochini così non si VINCERÀ MAI ‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/rKu8sdNR5d — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 15, 2023

“La Ferrari ha bisogno di serietà e di una squadra vincente nei box e fuori. È ora di darci una svegliata, basta con politica e giochini, così non si vincerà mai.“

Lapo Elkann dunque non ha usato mezzi termini, anzi, sono parole critiche nei confronti degli uomini del Cavallino, ma al tempo stesso sono parole che possono dar carica e supporto al team. Parole forti di un tifoso che ha sempre mostrato un attaccamento forte alla Ferrari. Molto di più legato Lapo da tifoso alla rossa, piuttosto che al fratello John che ricopre il ruolo di Presidente… Il che la dice lunga sullo stato di incertezza e confusione tecnica che regna nella Ges.

John Elkann da Presidente dovrebbe essere egli stesso sempre pronto a supportare la squadra, con critiche purchè siano costruttive! Ma evidentemente se la rossa vince o non vince non gli importa più di tanto… Ricordiamoci sempre quel famoso GP di Baku 2019, con John Elkann che con aria smargiassa disse in quell’occasione che la Ferrari aveva fatto il gpv del GP… nonostante Leclerc (autore del gpv) arrivò a quasi un minuto dal vincitore… No comment!

Alberto Murador

