F1 | FIA respinge il diritto di revisione sulla penalità inflitta a Sainz

Arriva il verdetto sul diritto di revisione esercitato dalla Ferrari per annullare la penalità di 5 secondi ricevuta da Sainz nel corso del GP d’Australia. La FIA ha respinto l’appello della Ferrari per rivedere la penalità inflitta al pilota spagnolo.

La Ferrari ha presentato una petizione per rivedere la decisione presa sull’incidente e ha presentato: una dichiarazione di Sainz, interviste post-gara di supporto ad altri piloti, incluso Alonso, e la telemetria.

Ma gli stessi steward, hanno deciso di attenersi alla loro decisione originaria affermando: “Non vi è alcun nuovo elemento significativo e rilevante che non fosse disponibile per le parti che chiedevano il riesame al momento della decisione in questione. Il ricorso va pertanto rigettato“.

In risposta, una dichiarazione della Ferrari ha aggiunto: “Riconosciamo la decisione della FIA di non concederci il diritto di revisione in relazione alla sanzione inflitta a Carlos Sainz al Gran Premio d’Australia del 2023.”

In conclusione Carlos Sainz resta senza punti conquistati nel GP d’Australia nonostante la solida prova. Una sconfitta per la Ferrari su tutti i fronti, in pista e fuori. La scuderia di Maranello resta la quarta forza del mondiale con soli 26 punti in tre GP.

Qui di seguito il documento rilasciato dalla FIA riguardo la decisione presa.