F1 | Estense:”Vedo opportunità per Monza e Imola nel 2025”

Nella puntata numero 346 di Pit Talk è intervenuto Uberto Selvatico Estense. L’ex presidente di Formula Imola, società che gestiste l’autodromo romagnolo, ha spiegato ai nostri microfoni come avviene la trattativa con Liberty Media per la concessione del tracciato per le gare di F1 e, nello specifico, della trattativa che ha portato il ritorno di Imola in calendario.

” Ho avuto la fortuna di poter trattare quando c’era il mitico Ecclestone. Successivamente nel periodo di transizione, abbiamo avuto gli americani. Anche con loro c’era un ottimo rapporto e ci so state aperture importanti che poi hanno permesso il ritorno di Imola. Con Stefano (Domenicali), di cui nutro grande stima e che considero un amico, non ho avuto una trattativa. Solo nel momento in cui è subentrato alla gestione precedente, in un momento difficilissimo, abbiamo avuto una piccola trattativa. Ha dimostrato, da grande manager che è, di saper ribaltare la situazione, anche con un pizzico di fortuna.”

” In realtà le trattative in Italia, Imola e Monza, come in tanti altri paesi, sono un po’ influenzato da fattori politici. Tutto ciò condiziona molto la trattativa. Ecclestone per primo, aveva capito che colpire la vanità di un paese, mettendolo nell’angolo, andava poi a segno. Chi fa il manager, non dico che se ne approfitti di questa situazione, sa che è abbastanza facile trattare in questo senso.”

”Vedo un’opportunità per il 2025, data in cui scadono i contratti sia di Imola sia di Monza, di negoziare condizioni diverse, dove forse alcuni aspetti politici dovrebbero fare un passo indietro e vedere se magari negoziando, possono cambiare richieste. Importante sapere che entrambi i gran premi pagano una cifra sostanziosa per partecipare e che spostano grandi somme di denaro.”