F1 | Vasseur fiducioso: “Sbagliato il set-up, non il progetto”

Frederic Vasseur si dice fiducioso per il proseguo della stagione nonostante tutti i problemi e gli scarsi risultati ottenuti in Bahrain.

Il Gran Premio del Bahrain si è rivelato in una grande delusione per la Scuderia Ferrari. Solo la monoposto n.55 di Carlos Sainz ha raggiunto il traguardo in quarta posizione, mentre il suo compagno di squadra Charles Leclerc, è dovuto scendere dalla sua vettura prima della bandiera a scacchi, a causa di un problema d’affidabilità.

Alla vigilia di questa prima gara del mondiale del 2023, c’era tanta attesa e grandi aspettative di vedere la nuova SF23 correre sul circuito di Shakir e ci si aspettava sicuramente un esito diverso da quello visto. La Ferrari sembra aver ancora i problemi che l’avevano penalizzata la scorsa stagione, ovvero l’affidabilità e il degrado gomme eccessivo. Nelle qualifiche, la rossa si era dimostrata anche di essere vicina alla Red Bull, ma in gara ha fatto poi molto fatica a tenere testa alle rivali senza trovare un buon passo gara.

Il team principal della ross Frederic Vasseur si è detto però ottimista del progetto della SF23 davanti i microfoni e crede che sia soltanto un problema di set-up della vettura:

“Non ho mai visto una vettura tenere il ritmo di un’altra nelle qualifiche e non essere in grado di correre la domenica. Parliamo di un problema di set-up sulla macchina, la SF-23 non è una macchina sbagliata come concetto. Per riassumere la situazione, sulla performance pura ci siamo, almeno per quanto abbiamo visto in Bahrain, ma si deve assolutamente lavorare sia sulla problematica delle gomme che a maggior ragione sull’affidabilità, dal momento che la criticità sulla monoposto di Charles è stata assolutamente inattesa. Se vogliamo vincere, non c’è molto altro da fare..“.

Sicuramente è difficile dare un giudizio alle monoposto dopo soltanto un GP, ma la Scuderia di Maranello dovrà intraprendere subito un’altra strada in questo mondiale se vuole puntare a combattere per il podio.