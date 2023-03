F1 | Mercedes non molla la W14: previsti importanti aggiornamenti

Lo scontento generale in casa Mercedes era visibile sin dai test e i pessimi risultati del GP inaugurale hanno confermato le preoccupazioni. Lo stesso Lewis Hamilton ha espresso il suo disappunto sulla scelta della squadra di proseguire con questa filosofia aerodinamica.

La Mercedes, che si è scusata anche con i fan, non sembra però arrendersi. Nei prossimi GP sono previsti importanti modifiche e aggiornamenti per migliorare il comportamento della W14. Toto Wolff spera ed è convinto che la Mercedes a Jeddah si comporterà meglio, senza soffrire il degrado evidenziato durante il GP del Bahrain. Il capo della Mercedes ha affermato che non si tratta di “trovare tre decimi e lucidare la macchina”.

Il problema è più complesso, ed è evidente. I problemi sul posteriore e di velocità pura della W14 si riversano sui risultati e bisogna rimettersi in condizione per tornare a competere. Secondo Auto Motor und Sport la Mercedes porterà a Jeddah nuovi aggiornamenti, mentre è in cantiere un pacchetto di aggiornamenti molto importante, che potrà esordire ad Imola. Probabilmente pensati per risolvere i problemi di stabilità posteriore e gestione dei flussi aerodinamici.

Nonostante la filosofia zero-sidepod della W14 sia probabilmente sbagliata, la Mercedes con Toto Wolff vuole continuare questa sfida, per quanto dolorosa possa essere. A Jeddah non ci saranno stravolgimenti, probabilmente, ma avremo sicuramente una Mercedes più vicina agli attuali top tre in classifica.