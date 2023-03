F1 | Ciccarone: “Montezemolo sta aiutando Stroll e Aston Martin”

Paolo Ciccarone, voce storica dei motori di Radio MonteCarlo, lancia una bomba ai microfoni di Pit Talk 341.

“Riprendo quello che ci siamo detti già un anno fa, c’è la mano di Montezemolo dietro l’ Aston Martin.“

“Avevo incontrato in precedenza Marco Mattiacci, il quale mi ha confermato la presenza di persone legate precedentemente alla Ferrari, perchè Lawrence Stroll ha un ottimo rapporto con Luca Cordero di Montezemolo.”

“I due si sentono spesso; l’esperienza di un grande personaggio della F1 come l’ex presidente Ferrari messa a disposizione di un amico (Stroll, n.d.r.) è chiaramente un vantaggio.”

“Posso anche dire che Montezemolo si era messo a disposizione della Ferrari, ma qualcuno ha risposto no grazie, non serve, sappiamo fare da noi.“

È facile quindi collegare l’arrivo di Alonso in Aston Martin come consiglio di Montezemolo a Stroll.

“Alonso è sempre stato stimato da Montezemolo, che lo reputa il migliore dei piloti. Lo spagnolo in certe fasi della vita di una scuderia riesce ad essere trainante e catalizzare l’attenzione sul team, al punto da diventare ingombrante.“

“Stroll ha investito soldi sia nella F1 che nella GT, ed essendo uno degli uomini più ricchi del mondo non ha certo interesse a buttarli via. Cerca quindi di capitalizzare il più possibile confrontandosi con persone di esperienza come Montezemolo.”

“Avere al tuo fianco una persona che è stata presidente Ferrari dal 1991 al 2014, che ha avuto a che fare con Enzo Ferrari e Bernie Ecclestone, che conosce molto bene Stefano Domenicali, con una presenza e carisma del genere, non può che fare bene alla F1 ed all’ Aston Martin.“