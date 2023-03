F1 | La Ferrari tra vedove e prefiche

Le prefiche nell’antica Roma erano donne pagate per piangere durante i funerali in modo da far credere che il defunto fosse un uomo per l’appunto, pianto da tante persone. Più o meno il comportamento attuale della “stampa igienica” italiana che piange per gli allontanati dalla Ferrari, condannando le decisioni prese a Maranello e tentando infine, di far credere che coloro che sono stati “pregati” di fare le valigie erano pure uomini di valore e tanto richiesti altrove.

Certamente già è accaduto che quelli allontanati dalla Ferrari trovassero poi spazio in altre squadre di F1, ma generalmente quelli che hanno vinto altrove erano tecnici che avevano pure vinto in Ferrari nell’epoca d’oro di Schumacher, questi che invece stanno facendo le valige (parlo dei tecnici) non avevano vinto niente prima, non hanno vinto nulla in Ferrari e se verranno presi da altri team di F non vinceranno neanche lì.

Prefiche che si scandalizzavano che Fred Vasseur detto “er mannaia” eliminasse anche gente come Giacobazzi e Rosato per poi apprendere dalla stampa estera, ed è tutto da verificare, che in seno a Maranello da tempo si cercano delle “talpe”. Lungi da me accusare i due personaggi poco fa citati. Sicuramente non erano loro le “talpe” che secondo le indiscrezioni avrebbero raccontato alcuni segreti della Scuderia alla stampa. Sicuramente ci sono andati di mezzo senza colpa ma è pur vero che qualcuno parlava all’estrno senza autorizzazione e a questo punto l‘azione di Vasseur diventa ancor di più, dal mio punto di vista, quanto mai opportuna. Colpevoli o meno da qualche parte bisognerà pure cominciare, o no?

Sentir dire che non si doveva sostituire Binotto a fine stagione, mentre prima si diceva che non si doveva sostituire a stagione in corso porta a rispondere in malo modo : ma quando andava sostituito allora? O secondo le varie “prefiche” della stampa igienica non andava sostituito e bisognava dargli un “Todt di tempo”? (unità di misura “prefica” calcolata in 6 anni: il tempo che Todt ha impiegato a vincere in Ferrari da quando era approdato nel team di Maranello, prima del quale nessuno TP dovrebbe essere cacciato a meno che ti chiami Arrivabene, Mattiacci o Domenicali e non Binotto).

Spero solo e confido in Fred e nella sua mannaia. Spero si abbatti anche su quelle giornalaie vedove della vecchia gestione che ora si disperano e piangono come delle prefiche la cacciata di alcuni personaggi… Forse sarebbe il caso di depennare qualcuno da determinate liste d’invito, pranzi, cene e magna magna vari…