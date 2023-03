F1 | Bahrain: libere nel segno di Alonso e Aston Martin

Prima giornata di prove libere in Bahrain e prima giornata ufficiale in assoluto del mondiale di F1 2023. A Sakhir



La Ferrari nella prima ora ha praticamente continuato il programma dei test della settimana scorsa, unico team (insieme a Mercedes) a non aver manco provato le gomme rosse nella prima sessione e a non aver cercato minimanente il tempo ma solo dei riscontri della pista di componenti che erano da provare. Due le ali posteriori provate da Maranello, una a pilone unico di sostegno e l’altra a pilone doppio.



Per quanto riguarda la simulazione gara abbiamo notato una buona Ferrari specialmente con Leclerc, con tempi precisi nella loro sequenza e abbastanza costanti rispetto a quanto visto la settimana scorsa durante i test. Da rivedere la prestazione di Carlos Sainz che ad oggi sembra avere qualcosa in meno rispetto al compagno.



La giornata comunque è stata entusiasmante nel vedere la classifica. Red Bull è certamente al top confermata al top non tanto per i buoni tempi e per la classifica quanto per il fatto che Verstappen e Perez sembravano viaggiare molto comodi e tranquilli entrambi. E tra i due il distacco non è elevato (almeno oggi).



Ma la sorpresa di giornata è la stessa Aston Martin che ha impressionato nei test. La vettura di Fernando Alonso ha guidato la classifica per larghi tratti e la bontà del progetto, almeno allo stato attuale, è certamente comprovato dalla prestazione di Stroll, subito dietro a Red Bull e Ferrari. Da notare che la prestazione è valida sia per quanto riguarda il giro secco sia per quanto riguarda la simulazione gara. Ad oggi la AMR F1 è da considerare nella top-3 della gerarchia.



Benissimo anche la Haas del rientrante Hulkenberg, che ha mostrato i muscoli soprattutto per quanto concerne la cavalleria del motore. Male invece, almeno nei tempi, Mercedes e McLaren.

Di seguito le classifiche delle due sessioni delle prove libere del GP del Bahrain 2023