F1 | Test Bahrain: giorno 1, tra Red Bull e Ferrari spicca Alonso

Si torna in pista! Il Bahrain International Circuit è protagonista non solo della prima gara del mondiale di F1 2023 ma anche dei tre giorni (solo tre giorni, si, sempre meno) di test in vista della stagione.



In un clima ideale per effettuare le dovute prove in pista, la F1 si ritrova con la prima classifica – non ufficiale – dell’anno esattamente da dove aveva concluso. Ovvero con un Max Verstappen in cima.



L’olandese della Red Bull ha guidato per tutta la giornata ed è stato protagonista di una giornata proficua e regolare, macinando tantissimi chilometri (850km in 157 giri, circa tre GP tutti insieme!) con la sua RB18 certamente in configurazione non definitiva.



Stesso identico discorso valido per la Ferrari, che ha alternato i due piloti (Sainz al mattino, Leclerc al pomeriggio) per un programma all’apparenza similare ma che ha prodotto risultati differenti. Se al mattino, infatti, Sainz era apparso in discreta forma, al pomeriggio la Ferrari di Leclerc ha mostrato tanti segni di instabilità e soprattutto quel porpoising che – grazie alle direttive regolamentari di quest’anno – doveva scomparire o quasi. Ad ogni modo è stato un crescendo anche per Leclerc, che ha praticamente eguagliato il tempo del compagno della mattina. Certamente una giornata di sperimentazione in casa Ferrari.



Sugli scudi la AMR di Fernando Alonso, arrivata in classifica a meno di mezzo decimo da Verstappen per avere poi un problema da risolvere – al fondo della vettura – verso la fine del pomeriggio. Ma si sa, in questi casi la tabella dei tempi è certamente relativa (discorso che vale per tutti).



Domani si prosegue con i test che entreranno nel vivo per poi sfociare nella giornata di sabato con le auto che potrebbero apparire anche abbastanza differenti nella loro estetica.

🏁 DAY 1 TESTING CLASSIFICATION 🏁



Max Verstappen and Red Bull on fire 💪🔥



And, an impressive time from Fernando Alonso in the @AstonMartinF1 car, with the Ferraris close behind 😏#F1 #F1Testing pic.twitter.com/uSYNhWfWLY — Formula 1 (@F1) February 23, 2023