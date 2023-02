F1 | Ferrari, inizia la rivoluzione, out Rueda, Rosato e Giacobazzi

In F1 è iniziata la tre giorni di test pre-season in Bahrain, prima di iniziare ufficialmente il mondiale tra poco più di una settimana lì ad Al Sakhir. Ma a tener banco oltre a quanto sta emergendo dalla pista, sono le notizie che sono giunte dalla Ferrari. Inaki Rueda non è più il capo delle strategie per il Cavallino Rampante. I continui errori commessi dall’ (ex) capo stratega della rossa nel corso del 2022 sono stati fatali per lo spagnolo. Rueda dunque lascia lascia dunque il muretto box, per ricoprire un altro ruolo nella GES (ma più marginale).

A prendere il posto di Rueda è Ravin Jain, ovvero l’ingegnere inglese che lavorava dal 2021 nel gruppo diretto dallo spagnolo all’interno del team di Maranello. In realtà Jain è entrato a far parte del Cavallino dal 2016 con un ruolo minore. L’anglo-indiano fa parte quindi di una delle figure assunte dal compianto Sergio Marchionne, quando l’italo-canadese era l’allora Presidente della rossa.

Ma la rivoluzione (inevitabile) di Frederic Vasseur non passa solo per Rueda. Dal sito RMC Motori Paolo Ciccarone ha riportato la notizia dell’esclusione di Gino Rosato e di Jonathan Giacobazzi dal team di Maranello. Per l’abruzzese si tratta di un addio clamoroso, considerando che l’italo-canadese è stato una figura importante a Maranello in questi anni. Per Rosato ora le porte della F1 sembrano prendere destinazione Aston Martin…

L’altro “addio” eccellente è quella di Jonathan Giacobazzi, ovvero figura importante nel marketing della rossa in F1. Ora Giacobazzi ricoprirà lo stesso ruolo nel WEC, sempre per il Cavallino. Il posto del modenese sarà incorporato dal team principal Vasseur, presente su più fronti quindi. Non solo come team principal…

In pratica il francese dopo aver preso in mano le redini del team italiano sostituendo Binotto, Vasseur ha di fatto già dato inizio alla “rivoluzione rossa”. Dietro quel volto tranquillo e sorridente si nasconde una figura che non guarda in faccia nessuno, proseguendo per la sua strada senza nessun timore… Ed è molto probabile che il rimescolamento delle carte (con possibili ulteriori colpi di scena) all’interno della Scuderia sia solo agli inizi! Di teste ne potrebbero saltare altre da cui ai prossimi mesi…

A Maranello non saranno più ammessi errori, questo sembra essere il messaggio “indiretto” del buon Frederic a tutti gli uomini del Cavallino Rampante. Forse la Ferrari in F1 ha davvero trovato l’uomo giusto per guidare la squadra italiana. Vasseur non ha mai guidato un top-team in F1.

Ma la sensazione è quella che il transalpino sia una persona spietata, preparata e trasparente al tempo stesso, necessaria per gettare le basi per un futuro roseo in F1 per il Cavallino.

Alberto Murador

Follow @albertomurador