F1 | Turrini: “Certo che Binotto ha un’offerta di Audi”

Mattia Binotto nonostante non sia più il team-principal Ferrari, è ancora una presenza attiva nel mondo della F1. Attualmente sotto periodo di gardeding (un periodo di fermo obbligatorio imposto dalla FIA per permettere ad un dipendente di una squadra di non poter prendere un ruolo attivo in un team rivale al fine di non travasare know-how e segreti industriali), è forse in procinto di valutare un’altra offerta importante.

Sono sicuro che Mattia Binotto, dopo il periodo di gardening, potrà restare in F1. Sono assolutamente certo che ha avuto una proposta da Audi per guidare il team che sarà in griglia nel prossimo futuro.



Cosi “Il maestro” Leo Turrini a Pit Talk, nella puntata di ieri sera di Pit Talk e fruibile su tutti i maggiori distributori di podcast in rete.

Ricordiamo che Audi ha di recente ufficializzato l’acquisto di una quota di minoranza del team Sauber – attualmente brandizzato Alfa Romeo e motorizzato Ferrari – e che dal 2026 è iscritto nelle liste FIA come costruttore di motori insieme ad Alpine, Ferrari, Mercedes, Honda e Ford.